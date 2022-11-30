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قتلى وجرحى بهجوم انتحاري في باكستان

تاريخ النشر: 30/11/2022 - 08:03

قتلى وجرحى بهجوم انتحاري في باكستان
التفجير الانتحاري استهدف دوريات للشرطة (gettyimages)
عرب ٤٨ /وكالات
تحرير: محمد وتد

قتل 3 أشخاص على الأقل وجرح 23 شخصا في هجوم انتحاري استهدف قوات الأمن الباكستانية غربي البلاد، بحسب ما أفادت الشرطة الباكستانية صباح اليوم الأربعاء.

ووفقا للمعلومات الأولية، فإن عملية انتحارية استهدفت شرطيين كانوا يرافقون فريقا مكلفا التلقيح ضد شلل الأطفال في غرب باكستان وتبنتها حركة طالبان الباكستانية، على ما أفاد مصدر في الشرطة.

وقال المسؤول الكبير في الشرطة في كويتا أزهر مهاسر لوكالة فرانس برس، إن انتحاريا استهدف شاحنة للشرطة كانت تستعد لمواكبة فريق التلقيح، مشيرا إلى مقتل "شرطي وامرأة وطفل". وأعلنت حركة طالبان الباكستانية مسؤوليتها عن الاعتداء في بيان لها.

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