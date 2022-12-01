إصابة شاب بجراح حرجة بحادث طرق في النقب

أُصيب شاب في الثلاثين من عمره، بجراح حرجة، إثر حادث طرق وقع بين دراجة نارية وسيارة خاصة في منطقة النقب، جنوبي البلاد، مساء اليوم الخميس.

ووقع حادث الطرق على شارع رقم 25 قرب قرية أبو تلول، وأسفر عن إصابة سائق الدراجة النارية بجراح حرجة، فيما أُصيب سائق السيارة بجراح طفيفة.

وأفاد طاقم طبيّ وصل إلى مكان وقوع الحادث، بأن أفراده قدّموا "العلاج الطبي وأحالوا إلى مشفى ’سوروكا’ مصابا يبلغ من العمر 30 عاما"، لاستكمال تلقي العلاج، مشيرا إلى أن المصاب نُقل بسيارة إسعاف للعناية المكثّفة.

وذكر أن المصاب نُقل "أثناء إجراء عمليات الإنعاش"، موضحا أنه "يعاني من إصابات متعددة" في جسده.

وقال أحد أفراد الطاقم الطبيّ الذي وصل إلى المكان، إن "سائق الدراجة النارية كان مُلقى على الطريق فاقدًا للوعي، وبدون نبض ولا تنفس، ويعاني من إصابة شديدة".

وقال إن سائق السيارة أُصيب في رأسه، غير أنه أكد أن إصابته طفيفة.

وتشير المعطيات التي أوردتها سلطة الأمان على الطرق، أن 316 شخصا، بينهم 105 من المجتمع العربي، قد لاقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة بالبلاد، منذ مطلع العام الجاري وحتى أمس الأربعاء.

وبحسب المعطيات الرسمية، فإن الأسبوع الأخير شهد مصرع أربعة أشخاص من جراء تعرضهم لحوادث طرق، فيما شهدت الأيام الـ365 الماضية، مصرع 349 شخصا في حوادث طرق.

وفي العام 2021، لقي 369 شخصا في البلاد مصارعهم بحوادث الطرق، بحسب ما تظهر المعطيات الرسمية، فيما لقي 306 مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.