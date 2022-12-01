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إصابة فلسطينيّ برصاص الاحتلال قرب بيت دقو

تاريخ النشر: 01/12/2022 - 22:03

إصابة فلسطينيّ برصاص الاحتلال قرب بيت دقو
عناصر في جيش الاحتلال (أرشيفية - "وفا")
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أُصيب فلسطيني بجراح، إثر إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحيّ عليه، قرب القدس المحتلة، مساء اليوم الخميس.

وزعم عناصر جيش الاحتلال أن المصاب، أنهم رصدوا فلسطينييْن "يشعلان زجاجة حارقة"، لاستهداف جنود الاحتلال، بالقرب من سياج الفصل المحاذي لقرية بيت دقو.

وذكرت القناة 13 الإسرائيلية أنه تم إطلاق النار على أحدهما وأسره من قبل قوات الاحتلال، زاعمة أنه أُصيب في الجزء السفلي من جسده. وأضافت أن الشخص الآخر، تمكن من الفرار إلى القرية.

يأتي ذلك فيما أصدرت وحدة العلاقات العامة والإعلام في محافظة القدس، في وقت سابق اليوم تقريرها الشهري حول انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المنصرم، لخصت فيه مجمل الانتهاكات التي رُصدت في أحياء وبلدات المحافظة.

وكان من أبرز الأحداث التي تصدرت الانتهاكات الإسرائيلية لهذا الشهر، استشهاد ثلاثة أشخاص في القدس، حيث أعدمت قوات الاحتلال المواطن المقدسي حباس عبد الحفيظ يوسف ريان (54 عاما) من بلدة بيت دقو شمال غرب القدس المحتلة، بعد إطلاق النار عليه على حاجز بيت عور العسكري جنوب غرب رام الله.

وفي الثالث من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، استشهد داوود محمود خليل ريّان (42 عاما)، برصاص الاحتلال في بلدة بيت دقو كذلك، وهو أب لسبعة أبناء.

وفي اليوم ذاته، استشهد الشاب عامر حسام بدر حلبية (20 عاما) واحتجز الاحتلال جثمانه، ليرتفع بذلك عدد الشهداء في محافظة القدس منذ بداية العام الجاري إلى 17 شهيدا، ومع احتجاز جثماني الشهيدين حباس ريان وعامر حلبية، يرتفع عدد الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى الاحتلال إلى 23 شهيدا مقدسيا.

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#مستوطنة غفعات زئيف
#الاحتلال الإسرائيلي
#الضفة
#القدس المحتلة
#بيت دقو

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