الاحتلال يشن غارات جوية في قطاع غزة

شن الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية في قطاع غزة، قبيل فجر اليوم، الأحد، استهدفت عدة مواقع. وقال مصدر أمني في مدينة غزّة إنّ "طائرات الاحتلال أطلقت صواريخ عدّة على موقع للمقاومة في مدينة خان يونس، كما استهدفت أرضًا فارغة بالقرب من المطار جنوب مدينة رفح جنوب القطاع".

وقال شاهد عيان إنّ طائرات إسرائيليّة شنّت أيضًا غارة على أرض فارغة وسط قطاع غزّة. ولم تُسفر الغارات الإسرائيليّة عن إصابات، حسب مصادر طبّية فلسطينيّة.

بدوره، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان إنّ طائراته الحربية "استهدفت ورشة لتصنيع وسائل قتاليّة تابعة لمنظّمة حماس وتُشكّل موقعًا مركزيًّا لإنتاج معظم القذائف الصاروخيّة للحركة. كما استهدفت الطائرات الحربيّة نفقًا تابعًا لحماس في جنوب قطاع غزّة".

وبحسب بيان الاحتلال فإن غاراته جاءت ردًّا على إطلاق قذيفة صاروخية من غزّة باتّجاه جنوب إسرائيل، مساء أمس، وسقطت في منطقة غير مأهولة، من دون أن تتسبّب في إصابات أو أضرار.

ولم تُعلن أيّ جهة مسؤوليّتها عن إطلاق القذيفة الصاروخية على الفور. لكنّ حركة الجهاد الإسلامي هدّدت إسرائيل بالانتقام بعد اغتيال اثنَين من قياديّيها، يوم الخميس الماضي، في جنين.

وتزامنًا مع القصف الاحتلال، أطلق فلسطينيّون قذيفتين صاروخيتين أخريين على بلدات بجنوب إسرائيل، حسب شهود عيان ومصادر أمنيّة فلسطينيّة.

وأعلنت كتائب عزّ الدين القسّام الجناح المسلّح لحركة حماس في بيان، أنّ "دفاعاتها الجوّية تصدّت فجر اليوم الأحد للطيران الحربي الصهيوني المُعادي في سماء قطاع غزّة بصواريخ أرض-جوّ وبالمضادّات الأرضيّة".

من جهته، اعتبر المتحدّث باسم حركة حماس حازم قاسم في بيان، أنّ "تصدّي كتائب القسّام للعدوان الصهيوني على قطاع غزّة، والردّ بشكل مباشر على قصف طائرات الاحتلال، يؤكّد أنّها لن تسمح للاحتلال بتغيير المعادلات وستُواصل الدفاع عن شعبها في كلّ أماكن وجوده".

وأضاف أن "العدوّ الصهيوني يوسّع من عدوانه على شعبنا بقصفه الغاشم على قطاع غزّة، بعد جريمته أمس بإعدام الشهيد عمّار مفلح في حوارة. هذا الإرهاب الصهيوني والسلوك النازي لن يوقف ثورة شعبنا المتوقدة".