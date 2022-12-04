  2. فلسطينيات
  3. أخبار

الاحتلال يشن غارات جوية في قطاع غزة

تاريخ النشر: 04/12/2022 - 07:13

الاحتلال يشن غارات جوية في قطاع غزة
قصف الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، فجر اليوم ( Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

شن الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية في قطاع غزة، قبيل فجر اليوم، الأحد، استهدفت عدة مواقع. وقال مصدر أمني في مدينة غزّة إنّ "طائرات الاحتلال أطلقت صواريخ عدّة على موقع للمقاومة في مدينة خان يونس، كما استهدفت أرضًا فارغة بالقرب من المطار جنوب مدينة رفح جنوب القطاع".

وقال شاهد عيان إنّ طائرات إسرائيليّة شنّت أيضًا غارة على أرض فارغة وسط قطاع غزّة. ولم تُسفر الغارات الإسرائيليّة عن إصابات، حسب مصادر طبّية فلسطينيّة.

بدوره، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان إنّ طائراته الحربية "استهدفت ورشة لتصنيع وسائل قتاليّة تابعة لمنظّمة حماس وتُشكّل موقعًا مركزيًّا لإنتاج معظم القذائف الصاروخيّة للحركة. كما استهدفت الطائرات الحربيّة نفقًا تابعًا لحماس في جنوب قطاع غزّة".

وبحسب بيان الاحتلال فإن غاراته جاءت ردًّا على إطلاق قذيفة صاروخية من غزّة باتّجاه جنوب إسرائيل، مساء أمس، وسقطت في منطقة غير مأهولة، من دون أن تتسبّب في إصابات أو أضرار.

ولم تُعلن أيّ جهة مسؤوليّتها عن إطلاق القذيفة الصاروخية على الفور. لكنّ حركة الجهاد الإسلامي هدّدت إسرائيل بالانتقام بعد اغتيال اثنَين من قياديّيها، يوم الخميس الماضي، في جنين.

وتزامنًا مع القصف الاحتلال، أطلق فلسطينيّون قذيفتين صاروخيتين أخريين على بلدات بجنوب إسرائيل، حسب شهود عيان ومصادر أمنيّة فلسطينيّة.

وأعلنت كتائب عزّ الدين القسّام الجناح المسلّح لحركة حماس في بيان، أنّ "دفاعاتها الجوّية تصدّت فجر اليوم الأحد للطيران الحربي الصهيوني المُعادي في سماء قطاع غزّة بصواريخ أرض-جوّ وبالمضادّات الأرضيّة".

من جهته، اعتبر المتحدّث باسم حركة حماس حازم قاسم في بيان، أنّ "تصدّي كتائب القسّام للعدوان الصهيوني على قطاع غزّة، والردّ بشكل مباشر على قصف طائرات الاحتلال، يؤكّد أنّها لن تسمح للاحتلال بتغيير المعادلات وستُواصل الدفاع عن شعبها في كلّ أماكن وجوده".

وأضاف أن "العدوّ الصهيوني يوسّع من عدوانه على شعبنا بقصفه الغاشم على قطاع غزّة، بعد جريمته أمس بإعدام الشهيد عمّار مفلح في حوارة. هذا الإرهاب الصهيوني والسلوك النازي لن يوقف ثورة شعبنا المتوقدة".

بودكاست عرب 48

#قطاع غزة
#حماس
#الجيش الإسرائيلي
#غارات جوية
#الجهاد الإسلامي
#جنين

حوارات

حوار | الفصل في التعليم شكل أساسا للتمييز وتكريس تفوق يهودي في الأكاديميا وسوق العمل
حوار | الفصل في التعليم شكل أساسا للتمييز وتكريس تفوق يهودي في الأكاديميا وسوق العمل

2022-12-03

حوار مع د. نبيه بشير: الصهيونية الدينية وإقامة "دولة الشريعة" بين النهر والبحر
حوار مع د. نبيه بشير: الصهيونية الدينية وإقامة "دولة الشريعة" بين النهر والبحر

2022-11-26

حوار مع د. الهزيل | مطلوب رؤية إستراتيجية شاملة في مواجهة تحديات "الصهيونية الدينية"
حوار مع د. الهزيل | مطلوب رؤية إستراتيجية شاملة في مواجهة تحديات "الصهيونية الدينية"

2022-11-19

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إصابات في مواجهات مع قوات الاحتلال في أوصرين ومخيم قلنديا
إصابات في مواجهات مع قوات الاحتلال في أوصرين ومخيم قلنديا

2022-12-03

بيت لحم: ترتدي حلة الاحتفال بعيد الميلاد.. فرحة وغصّة
بيت لحم: ترتدي حلة الاحتفال بعيد الميلاد.. فرحة وغصّة

2022-12-03

الاتحاد الأوروبي يدعو إلى التحقيق في "مقتل ضحايا مدنيين بالضفة"
الاتحاد الأوروبي يدعو إلى التحقيق في "مقتل ضحايا مدنيين بالضفة"

2022-12-02

الأكثر قراءة

تقرير: ضغوط روسية لعقد لقاء بين الأسد وإردوغان

تقرير: ضغوط روسية لعقد لقاء بين الأسد وإردوغان

2022-12-03
اليوم: انطلاق مباريات ثمن النهائي في مونديال قطر

اليوم: انطلاق مباريات ثمن النهائي في مونديال قطر

2022-12-03

"رهاب الإسلام": اعتداء على مسجد بالسويد وتعليق نسخة مثقوبة من القرآن الكريم

2022-12-03
حالة الطقس: جو لطيف بالنهار وبارد بالمساء

حالة الطقس: جو لطيف بالنهار وبارد بالمساء

2022-12-03
ماكرون يجري محادثة مع ماسك لـ

ماكرون يجري محادثة مع ماسك لـ"تعزيز ضبط المحتوى" بتويتر

2022-12-03