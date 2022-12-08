3 شهداء برصاص الاحتلال في جنين

استشهد 3 شبان فلسطينيين، فجر اليوم الخميس، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي وسط مدينة جنين، بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان مقتضب، إن ثلاثة شبان استشهدوا برصاص الاحتلال، فجر اليوم، خلال العدوان الإسرائيلي على جنين.

وأفادت وزارة الصحة بأن الشبان الثلاثة الذين استشهدوا برصاص الاحتلال فجر اليوم في جنين هم: طارق الدمج، صدقي زكارنة، وعطا شلبي.

وأفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، بأن "قوات من النخبة والوحدات السرية المستعربين في الجيش الإسرائيلي، نفذت عملية في مخيم جنين واعتقلت 3 مطلوبين وقتل 3 خلال اشتباكات مسلحة".

استهداف مركبة وإعدام ميداني

وداهمت قوات الاحتلال عدة مناطق في جنين، قبل أن تندلع مواجهات، لا سيما في منطقة الدوار الرئيسي.

وأطلقت قوات الاحتلال النار على شابين كانا في مركبة مدنية قرب الدوار الرئيسي وقهوة الحناوي، وأعدمهما، قبل أن يستهدف قناص إسرائيلي شابا آخر ويصيبه إصابة خطيرة في منطقة الرأس.

وأكد شهود عيان أن ما حدث هو إعدام ميداني لـ 3 شبان وسط مدينة جنين. علما أن جيش الاحتلال أطلق النار أيضا على مركبة إسعاف فلسطينية خلال محاولتها الوصول إلى الشهيدين.

ورد مقاومون على جريمة الاحتلال باستهداف الآليات العسكرية وجنود الاحتلال بوابل من الرصاص وقنابل محلية الصنع.

مواجهات واشتباكات مع الاحتلال

وصرحت "كتيبة جنين" التابعة لسرايا القدس في بيان لها، بأن مجاهدوها تصدوا لقوات الاحتلال فور دخولها محيط مخيم جنين، "وأمطروها بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص والعبوات المتفجرة".

وتابعت الكتيبة في بيانها "كما خاض مجاهدونا اشتباكات في أكثر من محور، المقبرة، ساحة المخيم، الشارع العسكري، ومحيط منطقة الهدف، وحققوا ضربات في صفوف جيش الاحتلال".

وأعلنت كتائب القسام في جنين تعلن عن استهداف قوات الاحتلال في منطقة الهدف بمحيط مخيم جنين بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة.

إضراب شامل في محافظة جنين

وأعلنت القوى الوطنية والاسلامية في محافظة جنين، اليوم الإضراب الشامل وتعليق الدراسة حدادا على أرواح الشهداء، وتنديدا بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، ودعت كافة المواطنين للمشاركة في تشييع جثامينهم.

20 شهيدا خلال نوفمبر و216 شهيدا منذ مطلع العام

ويرفع شهداء جنين، فجر اليوم، عدد الشهداء برصاص جيش الاحتلال، منذ مطلع شهر كانون أول/ ديسمبر الجاري إلى 8 في الضفة الغربية، بينهم مقاومان من مدينة جنين وثالث في رام الله.

واستشهد 20 فلسطينيا برصاص جيش الاحتلال في الضفة والقدس، خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بينهم 6 أطفال وفتاة.

ووفقا للمعطيات فإن 5 من الشهداء الذين استشهدوا في شهر نوفمبر الماضي، من محافظة رام الله والبيرة، 5 في جنين، 4 في نابلس، بينما استشهد 3 فلسطينيين بالقدس، و2 في الخليل، وواحد في سلفيت.

وباستشهاد الشبان الثلاثة في جنين ومخيمها يرتفع عدد الشهداء منذ بداية العام الحالي إلى 216 شهيدا، بينهم 164 في الضفة الغربية، و52 في قطاع غزة.