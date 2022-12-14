حيفا: انطلاق جلسة سماع الشهود في ملف ثلاثة من معتقلي هبة الكرامة

عقدت المحكمة المركزية في حيفا، اليوم الأربعاء، جلسة لسماع الشهود ضد ثلاثة من معتقلي هبة الكرامة من مدينة عكا وهم جواد سطيلي ومصطفى مصري ومحمد عثمان.

واعتقل سطيلي في أيلول/سبتمبر الماضي، فيما اعتقل مصري وعثمان في أيار/مايو 2021.

وقال المحامي، نمير إدلبي، الموكل بالدفاع عن الشاب محمد عثمان لـ"عرب 48"، إننا "في مرحلة سماع الشهود، للأسف هناك تعنت واضح من قبل النيابة العامة وهي لا تبدي أي استعداد للتوصل إلى تفاهم في هذا الملف، بدورنا نحاول إقناع القاضي بالادعاءات التي نقدمها إلا أن الأمر في غاية الصعوبة، كون المحكمة هي جزء من المنظومة التي تتخذ إجراءات ضد الشبان المعتقلين".

وشدد على أنه "من المهم التفاعل الإعلامي مع قضية المعتقلين ومعاناتهم، يجب عدم الصمت لعلّ التأثير الإعلامي يساهم في التخفيف عن المعتقلين".

وذكر والد الشاب المعتقل محمد عثمان، سمير عثمان، لـ"عرب 48" أنني "لم أحضن ابني منذ عام، وخصوصًا أنه عاش يتيم الأم منذ أن كان في الثامنة عشر من عمره".

ودعا عثمان لجنة المتابعة والنواب العرب، إلى التجاوب مع عائلات المعتقلين والمشاركة في النشاطات التي تنظمها العائلات".

وقالت والدة المعتقل مصطفى، نجود مصري، لـ"عرب 48" إن "ابني اعتقل خلال أحداث هبة الكرامة، وقد خسر كليته خلال مكوثه في السجون، إذ لم يسمح للعائلة الوصول إلى المستشفى لمعرفة حالته، كما جرى توجيه تهم قاسية بحق ابني منها المشاركة في أحداث هبة الكرامة".

وفي سياق متصل، فرضت المحكمة المركزية في اللد، أمس الثلاثاء، الحبس لمدة ثلاث سنوات بحق الشاب محمد شهاب حسونة (26 عاما)، والحبس لمدة 18 شهرا بحق الشاب محمد العاوور (26 عاما) الذي أطلق سراحه اليوم بعدما قضى مدة الحكم، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية تقدر بـ10 آلاف شيكل للشاب محمد حسونة، وذلك عوضا لأصحاب المركبات التي تضررت في أحداث الهبة الشعبية في أيار/مايو 2021.

ومن الجدير بالذكر أن المحكمة المركزية في مدينة حيفا فرضت، يوم الخميس الماضي، الحبس لمدة 15 عاما على الشاب محمد عمر إغباريّة (36 عاما)، من قرية معاوية، والحكم ضد إغباريّة هو الأعلى من بين الأحكام التي صدرت لغاية الآن ضد معتقلي هبة الكرامة، فيما فرضت المحكمة، يوم 28 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، الحبس لمدة 10 سنوات على الشاب أدهم بشير (36 عاما) من مدينة عكا. بالإضافة إلى ذلك، فرضت المحكمة المركزية في حيفا، يوم 24 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، على أربعة شبان من مدينة طمرة اعتقلوا في أعقاب هبة الكرامة، الحبس لمدة تراوحت بين 7 و5 أعوام.

وتجدر الإشارة إلى أن الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك) قد نفذا حملة اعتقالات ضد مئات الشبان من المجتمع العربي على خلفية الاحتجاجات ضد العدوان على غزة واقتحام المسجد الأقصى ومحاولات تهجير سكان حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، واعتداءات المستوطنين على مواطنين عرب في البلاد، في شهر أيار/ مايو 2021.

المحامي نمير إدلبي (عرب 48)