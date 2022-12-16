إصابة خطيرة لشاب برصاص الاحتلال غرب رام الله

أصيب شاب فلسطيني بجروح وصفت بالخطيرة حتى المتوسطة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، غرب رام الله.

وجاء في التفاصيل، أن الشاب أصيب قرب معسكر "عوفر" الإسرائيلي المقام على أراضي بيتونيا غرب رام الله.

ووفقا لبيان مقتضب ورد عن وزارة الصحة الفلسطينية، فإن "الشاب أصيب برصاص الاحتلال الإسرائيلي بالفخذ في بيتونيا، ووصفت جراحه ما بين المتوسطة والخطيرة، وأدخل إلى غرفة العمليات".

وفي سياق متصل، أصيب عشرات الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق إثر مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في مناطق الضفة، اليوم الجمعة.

وتعاملت الطواقم الطبية التابعة للهلال الأحمر، مع 48 إصابة خلال المواجهات مع قوات الاحتلال في بلدات بيت دجن ومادما وأوصرين قضاء نابلس.

وقال خبراء من الأمم المتحدة في بيان مشترك، إنه "منذ بداية العام الجاري 2022 قتلت قوات الأمن الإسرائيلي 150 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة، بينهم 33 طفلا".

وأدان الخبراء "تفشي عنف المستوطنين الإسرائيليين والاستخدام المفرط للقوة من قبل القوات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة هذا العام، الأمر الذي جعل عام 2022 الأكثر دموية في هذه المنطقة من الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأضافوا "نذكر إسرائيل بأنه في انتظار تفكيك احتلالها غير القانوني، يجب معاملة الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة كأشخاص محميين، وليسوا أعداء أو إرهابيين".

وطالب الخبراء سلطات الاحتلال "بضمان حماية وأمن ورفاهية الشعب الفلسطيني الذي يعيش تحت احتلالها، وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي".

وأشاروا إلى أن "المستوطنين الإسرائيليين المسلحين والملثمين يهاجمون الفلسطينيين في منازلهم، ويهاجمون الأطفال وهم في طريقهم إلى المدرسة، ويدمرون الممتلكات ويحرقون بساتين الزيتون، ويرهبون مجتمعات بكاملها مع الإفلات التام من العقاب".