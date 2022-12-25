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إصابة خطيرة لشاب في جريمة إطلاق نار قرب الكعبية

تاريخ النشر: 25/12/2022 - 22:01

إصابة خطيرة لشاب في جريمة إطلاق نار قرب الكعبية
من مكان الجريمة
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أصيب شاب، في الثلاثينيات من عمره، بجروح وصفت بأنها خطيرة في جريمة إطلاق نار قرب بلدة الكعبية طباش حجاجرة، مساء الأحد.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصاب، وقد وصفت حالته بالخطيرة.

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

ويشهد المجتمع العربي سلسلة لا متناهية من أحداث العنف وجرائم القتل المتفشية، في الوقت الذي تتقاعس الشرطة عن القيام بعملها في لجم الجريمة وملاحقة عصابات الإجرام وتقديم الجناة إلى القضاء ومعاقبتهم.

وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي، منذ مطلع العام الجاري 2022 ولغاية اليوم، 107 قتلى بينهم 12 امرأة؛ وفي العام 2021 ارتكبت أكثر من 111 جريمة قتل في المجتمع العربي، في رقم قياسي غير مسبوق.

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#العنف والجريمة
#الكعبية
#إطلاق نار
#تقاعس الشرطة

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