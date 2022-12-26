النقب: إنعاش شاب بعد تعرضه للغرق

تعرض شاب، في الثلاثينيات من عمره، للغرق في واد بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، ووصفت حالته بالحرجة، اليوم الإثنين.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" عمليات الإنعاش للشاب، وهو فاقد للوعي.

وأحيل الشاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لتلقي العلاج.

وفي سياق متصل، تشهد منطقة النقب فيضانات وسيول بفعل تدفق كميات هائلة من المياه في عدد من الأودية في مختلف أنحاء البلاد.

وأحدث هطول الأمطار فيضانات وسيول في مناطق مختلفة وخصوصًا البحر الميت وصحراء النقب.

وحذرت طواقم الطوارئ من دخول سائقي المركبات المختلفة إلى تجمعات المياه.

كما ناشدت "سلطة الإطفاء والإنقاذ" السائقين والمواطنين أخذ الحيطة والحذر والامتناع عن دخول مجرى السيول والفيضانات، علمًا أنه في السنوات الأخيرة سجلت عدة حالات وفاة من جراء السيول والفيضانات الناتجة عن تدفق مياه الأمطار بغزارة.

ومن جهتها، حذّرت "سلطة الطبيعة والحدائق" من حدوث فيضانات في مناطق جنوبي البلاد، وشددت على أنه "يمنع منعا باتا الدخول إلى الوديان المتدفقة حتى ينخفض ​​منسوب المياه تماما".