مصرع عامل في مصنع قرب عكا

لقي عامل، في الثلاثينيات من العمر، مصرعه خلال عمله داخل مصنع في المنطقة الصناعية "نعمان" بالقرب من مدينة عكا، بعد ظهر اليوم الثلاثاء.

وتوجهت طواقم طبية من مؤسسة "نجمة داود الحمراء" إلى المكان، وأقرت وفاة العامل على الفور.

وقال مضمد إنه "وصلنا إلى المكان وكان العامل عالقا داخل آلة بالمصنع، وفاقدا للوعي وبدون نبض، وقمنا بإقرار وفاته على الفور".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات حادث العمل وجرى إبلاغ الجهات المعنية، وفقا للمقتضى.

ويستدل من المعطيات المتوفرة أن 68 عاملا لقوا مصارعهم في حوادث عمل مختلفة بالبلاد، منذ مطلع العام الجاري 2022 ولغاية اليوم.

وللمقارنة، بلغ في العام 2021 عدد ضحايا العمل في الصناعة والتجارة والخدمات والزراعة والبناء 66 ضحية، أكثر من نصفهم من عمال البناء العرب.

ولقي 65 عاملا بينهم 47 من منطقة الضفة الغربية المحتلة مصارعهم في حوادث العمل بورشات البناء في البلاد خلال العام 2020، وفي العام الماضي 2019 لقي 47 عاملا مصارعهم، إضافة إلى 39 عاملا في العام 2018.

يشار إلى أن حوادث العمل ازدادت، في الأعوام الأخيرة، الأمر الذي تسبب بمصرع مئات العمال في ورشات عمل، غالبيتهم العظمى من الفلسطينيين من كلا جانبي الخط الأخضر، وعمال أجانب، وذلك في ظل إهمال السلطات وحتى النقابات المهنية لهذه الحوادث وأسبابها، سيما انعدام وسائل الأمان والمراقبة الفعلية لتطبيق شروط السلامة العامة للعمال.

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