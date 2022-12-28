عرب ٤٨ يتجدد
  2. فلسطينيات
  3. أخبار

إصابة خطيرة لشاب برصاص الاحتلال في بيت أمر

تاريخ النشر: 28/12/2022 - 19:56

إصابة خطيرة لشاب برصاص الاحتلال في بيت أمر
(Gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أصيب شاب فلسطيني بجروح وصفت بأنها خطيرة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت أمر شمالي الخليل، مساء الأربعاء.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، إصابة شاب (20 عاما) برصاصة اخترقت صدره وخرجت من ظهره، أطلقها عليه جنود الاحتلال الإسرائيلي في بيت أمر.

وأوضحت أن جراح الشاب وصفت بالخطيرة وغير المستقرة.

وجاء في التفاصيل، أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال في منطقة بيت زعتة ببيت أمر، أطلقوا خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز السام نحو المواطنين.

وفي أعقاب ذلك، أصيب الشاب بالرصاص الحي في منطقة الصدر، وجرى نقله على وجه السرعة إلى مستشفى الميزان في الخليل لتلقي العلاج.

وفي سياق متصل، اعتدى مستوطنون، الأربعاء، على المواطنين ومنعوهم من زراعة أرضهم في مسافر يطا جنوبي الخليل.

وقال الناشط في لجان الحماية جنوبي الخليل، فؤاد العمور، إن "عددا من المستوطنين هاجموا وبحماية جيش الاحتلال مزارعين من عائلة أبو قبيطة، ومنعوهم من زراعة أرضهم في منطقة لصيفر بمسافر يطا، وأتلفوا البذور المخصصة للزراعة"؛ حسب ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

بودكاست عرب 48

#بيت أمر
#الخليل
#قوات الاحتلال

حوارات

حوار مع المحامية سوسن زهر | طرد الحموري حلقة إضافية من مسلسل إبعاد المقدسيين
حوار مع المحامية سوسن زهر | طرد الحموري حلقة إضافية من مسلسل إبعاد المقدسيين

2022-12-24

حوار مع ميخائيل كريني | إغلاق "منفس" الرقابة القضائية وتشكل "طنجرة ضغط"
حوار مع ميخائيل كريني | إغلاق "منفس" الرقابة القضائية وتشكل "طنجرة ضغط"

2022-12-10

حوار | الفصل في التعليم شكل أساسا للتمييز وتكريس تفوق يهودي في الأكاديميا وسوق العمل
حوار | الفصل في التعليم شكل أساسا للتمييز وتكريس تفوق يهودي في الأكاديميا وسوق العمل

2022-12-03

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

قطاع غزة: مناورة عسكرية تحاكي التصدي لعدوان وأسر جنود
قطاع غزة: مناورة عسكرية تحاكي التصدي لعدوان وأسر جنود

2022-12-28

نادي الأسير: الاحتلال يواصل القتل البطيء للأسير المريض موسى صوفان
نادي الأسير: الاحتلال يواصل القتل البطيء للأسير المريض موسى صوفان

2022-12-28

الاحتلال يصادر منشآت بالأغوار ويستهدف الصيادين والمزارعين بغزة
الاحتلال يصادر منشآت بالأغوار ويستهدف الصيادين والمزارعين بغزة

2022-12-28

الأكثر قراءة

بعد قانون بن غفير: الكنيست يصادق على قانون درعي وسموتريتش

بعد قانون بن غفير: الكنيست يصادق على قانون درعي وسموتريتش

2022-12-27
اعتقال مشتبه بتنفيذ عملية التفجير في القدس

اعتقال مشتبه بتنفيذ عملية التفجير في القدس

2022-12-27
حالة الطقس: أجواء باردة وأمطار متفرقة

حالة الطقس: أجواء باردة وأمطار متفرقة

2022-12-27
مستوطنون يستولون على أرض لدير الروم الأرثوذكس بسلوان

مستوطنون يستولون على أرض لدير الروم الأرثوذكس بسلوان

2022-12-27
سموتريتش يهاجم كوخافي بعد محادثته مع نتنياهو:

سموتريتش يهاجم كوخافي بعد محادثته مع نتنياهو: "تسييس فظ للجيش"

2022-12-27