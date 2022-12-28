إصابة خطيرة لشاب برصاص الاحتلال في بيت أمر

أصيب شاب فلسطيني بجروح وصفت بأنها خطيرة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت أمر شمالي الخليل، مساء الأربعاء.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، إصابة شاب (20 عاما) برصاصة اخترقت صدره وخرجت من ظهره، أطلقها عليه جنود الاحتلال الإسرائيلي في بيت أمر.

وأوضحت أن جراح الشاب وصفت بالخطيرة وغير المستقرة.

وجاء في التفاصيل، أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال في منطقة بيت زعتة ببيت أمر، أطلقوا خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز السام نحو المواطنين.

وفي أعقاب ذلك، أصيب الشاب بالرصاص الحي في منطقة الصدر، وجرى نقله على وجه السرعة إلى مستشفى الميزان في الخليل لتلقي العلاج.

وفي سياق متصل، اعتدى مستوطنون، الأربعاء، على المواطنين ومنعوهم من زراعة أرضهم في مسافر يطا جنوبي الخليل.

وقال الناشط في لجان الحماية جنوبي الخليل، فؤاد العمور، إن "عددا من المستوطنين هاجموا وبحماية جيش الاحتلال مزارعين من عائلة أبو قبيطة، ومنعوهم من زراعة أرضهم في منطقة لصيفر بمسافر يطا، وأتلفوا البذور المخصصة للزراعة"؛ حسب ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".