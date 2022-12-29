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ثلاث إصابات بينها خطيرة في حادثة عنف بأم الغنم

تاريخ النشر: 29/12/2022 - 10:52

ثلاث إصابات بينها خطيرة في حادثة عنف بأم الغنم
توضيحية
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيب ثلاثة أشخاص بجروح بينها خطيرة في حادثة عنف بقرية أم الغنم، اليوم الخميس.

ووفقا لمصادر طبية، أصيب ثلاثة أشخاص وصفت جروح أحدهم (25 عاما) بأنها خطيرة إثر تعرضهم للطعن، الساعة العاشرة من صباح اليوم، في قرية أم الغنم.

وقدمت الطواقم الطبية من مؤسسة "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصابين في المكان، ثم نقلت المصابين بعدها إلى مستشفيي "هعيمك" و"بوريا" لاستكمال العلاج.

ووصفت الإصابات بأنها خطيرة لشاب يبلغ 25 عاما، بالإضافة لإصابتين طفيفين لشابين آخرين.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحاصل، ولم يُبلغ عن اعتقال مشتبهين وخلفية جريمة الطعن.

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#أم الغنم
#العنف والجريمة
#إصابات
#جرائم الطعن

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