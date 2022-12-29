ضربة روسية جديدة بـ100 صاروخ تستهدف أوكرانيا

دوت صفارات الإنذار صباح اليوم الخميس، في أنحاء أوكرانيا، فيما قامت كييف بتفعيل المضادات الجوية للتصدي لموجة جديدة من الضربات الصاروخية الروسية، حيث سمع دوي الانفجارات في العاصمة كييف.

وأعلن المستشار الرئاسي الأوكراني أوليكسي أريستوفيتش، عبر فيسبوك أن أكثر من 100 صاروخ انطلقت في عدة موجات، وأنه يمكن سماع صفارات الإنذار من الغارات الجوية في جميع أنحاء البلاد.

جاء ذلك بعد لحظات من إعلان حالة التأهب الجوي في العاصمة وعموم أوكرانيا، حيث دعا عمدة كييف فيتالي كليتشكو سكان المدينة إلى الالتزام بالتحذيرات الجوية وقال إن هناك خطرا لقصف صاروخي روسي محتمل.

في الوقت نفسه، أفاد السلطات الأوكرانية بتفعيل المضادات الجوية في مقاطعة أوديسا جنوبي أوكرانيا.

وفي التطورات الميدانية أيضا، أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية صباح اليوم أن قواتها أصابت 230 جنديا روسيا في مناطق توكماك وتيتوف وبيرديانسك في مقاطعة زاباروجيا جنوبي البلاد، وقالت إن العمل جار للوقوف على عدد القتلى الروس هناك.

وقالت الهيئة إن القصف الأوكراني دمر مركز قيادة للقوات الروسية ومركزا آخر للاتصالات في زاباروجيا إضافة إلى ضرب 3 وحدات من المعدات العسكرية المتنوعة.

وأضافت أن الطيران الأوكراني نفذ في الساعات الماضية 17 غارة على مواقع القوات الروسية و4 غارات على مواقع أنظمة صاروخية.

في الوقت نفسه، ذكرت هيئة الأركان الأوكرانية أن القوات الروسية شنت في الساعات الماضية 30 غارة جوية وأكثر من 70 هجوما من منظومات صاروخية على مواقع أوكرانية في جنوب البلاد وشرقها.

من جهتها، قالت الإدارة العسكرية الأوكرانية في مقاطعة زاباروجيا إن القوات الروسية قصفت الليلة الماضية ضواحي المدينة. وأوضحت أن الصواريخ الروسية دمرت مباني عدة وألحقت أضرارا بأنابيب للغاز وخطوط للكهرباء.