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كريم يونس ينال حريته بعد 40 عاما في الأسر

تاريخ النشر: 05/01/2023 - 06:11

كريم يونس ينال حريته بعد 40 عاما في الأسر
عرب ٤٨

عانق عميد الأسرى كريم يونس من بلدة عارة في المثلث الشمالي فجر اليوم الخميس، الحرية وذلك بعد أن قضى 40 عاما في السجون الإسرائيلية.

وقامت مصلحة السجون الإسرائيلية بالإفراج عن يونس (66 عاما) وإنزاله في منطقة رعنانا بالقرب من تل أبيب، حيث قام يونس بالاتصال في عائلته من أجل إحضاره من مدينة رعنانا، وذلك بعد أن ترك وحيدا هناك من قبل عناصر مصلحة السجون.

وحسب المعلومات فإن، يونس بطريقه إلى المنزل من مدينة رعنانا، بعد إحضاره من قبل العائلة، وسيتوجه يونس إلى مقبرة قرية عارة، لزيارة قبر والدته صبحية يونس ووالده يونس يونس.

وسيكون خلال اليوم، حفل استقبال ليونس في مسقط رأسه في بلدة عارة، وذلك وفق برنامج وضعته عائلة الأسير والأسرى المحررين.

واعتقل يونس في 6 من كانون الثاني/ يناير 1983، وولد الأسير في قرية عارة، واعتقل يونس خلال فترة دراسته اللقب الأول في جامعة "بن غوريون" في مدينة بئر السبع.

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#كريم يونس
#مصلحة السجون الإسرائيلية
#الحركة الأسيرة
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