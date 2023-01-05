كيش يلغي خطة امتحانات البجروت التي وضعتها وزيرة التعليم السابقة

أعلن وزير التعليم في الحكومة الإسرائيلية الجديدة، يؤآف كيش، اليوم الخميس، إلغاء خطة التعليم التي وضعتها الوزيرة السابقة، يفعات شاشا - بيطون، في نيسان/ أبريل الماضي، لامتحانات البجروت (التوجيهي)، والتي تقضي بإلغاء امتحانات البجروت في مواضيع التاريخ، والأدب، والمدنيات والتوراة لطلاب صف العاشر.

وادعى كيش، الذي تسلم مهام منصبه الجديد قبل أيام، في مؤتمر صحافي، إن قراره جاء "بعد سلسلة من النقاشات، وبالنظر إلى الآراء المتراكمة لدى الإداريين ومسؤولي المهن التعليمية في الوزارة وفي أوساط المعلمين"، وأشار إن "صعوبات" في تنفيذ الخطة التي وضعتها سابقته، بما يتعلق بالمواضيع الأدبية.

وكانت خطة شاشا - بيطون تقضي بأنه سيتعين على الطلاب تقديم وظائف ومهام مختلفة خلال دراستهم في الصفين الحادي عشر والثاني عشر، عوضا عن تقديم امتحانات بجروت في هذه المواضيع، ويحصلون من خلالها على علامة داخلية من قبل المدرسة.

كما نصت الخطة أنه على الطلاب كتابة وظيفة متعددة المجالات في الصف الثاني عشر، في موضوع يختارونه، بحيث يركز كل فصل فيها على المواضيع التي ألغيت من امتحانات البجروت. ويدقق في الوظائف مدققون خارجيون وستكون موازية لوحدتين دراسيتين.

وبحسب كيش فإن خطة شاشا - بيطون تلحق ضرارا بالمواضيع التي تتعلق بالعوام الإنسانية؛ وبناء على قرار الوزير الجديد سيدرس طلاب الصف العاشر خلال العام الدراسي الحالي ويمتحنون على غرار مخطط التقييم لطلاب الصف الحادي عشر هذا العام.

وكان رئيس منظمة المعلمين، ران إيرز، قد غبّر عن معارضة هذه خطة شاشا - بيطون، مشيرا إلى أنها تلحق ضررا بمعلمي ومعلمات هذه المواضيع. وطالبت منظمة المعلمين بأن تتعهد الوزارة رسميا بعدم تقليص الساعات الدراسية في المواضيع الأدبية، وحصول المعلمين والمعلمات على تعويض مقابل تصحيح الوظائف.