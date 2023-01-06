مواجهات مع قوات الاحتلال في الضفة: إصابة خطيرة بالرصاص الحي في أريحا

أصيب فلسطينيون بجروح وحالات اختناق إثر مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة، اليوم الجمعة.

وبين الإصابات، فتى أصيب بالرصاص الحي في منطقة الرأس خلال مواجهات نشبت مع قوات الاحتلال بمحيط مخيم عقبة جبر في أريحا.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، وصول إصابة حرجة برصاص الاحتلال الحي في الرأس إلى مستشفى أريحا الحكومي.

وفي بيت دجن شرق نابلس، أصيب عدد من المواطنين من جراء قمع قوات الاحتلال المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان.

وجاء في التفاصيل، أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، نحو المشاركين في المسيرة التي ينظمها أهالي البلدة بشكل أسبوعي في الأراضي المهددة بالمصادرة.

وقال مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في نابلس، أحمد جبريل، إن "مواطنا أصيب بقنبلة غاز بالقدم، و10 مواطنين آخرين أصيبوا بالاختناق وجرى تقديم العلاج لهم ميدانيا"؛ حسب ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وفي كفر قدوم شرق قلقيلية، أصيب شابان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بحالات اختناق بينهم نساء وأطفال، إثر قمع قوات الاحتلال المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان والتي انطلقت ابتهاجا بحرية الأسير كريم يونس ابن بلدة عارة في مناطق الـ48.

وذكر الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية، مراد شتيوي، في بيان له أن "مواجهات عنيفة اندلعت بين الشبان وجنود الاحتلال الذين أطلقوا الرصاص المعدني بكثافة صوب الشبان، بالإضافة إلى عشرات قنابل الغاز التي سقطت معظمها في منازل المواطنين، ما أسفر عن إصابة شابين بجروح والعشرات بحالات اختناق جرى معالجتهم جميعا ميدانيا".

وأضاف أن "جنود الاحتلال حاولوا أكثر من مرة اقتحام البلدة، إلا أن الشبان تصدوا لهم بالحجارة وزجاجات الطلاء وأجبروهم على التراجع رغم إطلاقهم الرصاص الحي بكثافة".

وانطلقت المسيرة بعد صلاة الجمعة من مسجد عمر بن الخطاب بمشاركة المئات من أبناء البلدة، مرددين الشعارات الوطنية المؤكدة على الوفاء لتضحيات شعبنا والداعية لتصعيد المقاومة الشعبية في كل مكان.