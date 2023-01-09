شعفاط: مقتل شاب تأثرا بإصابته بجريمة طعن

توفي الشاب يونس محمد نعمان الرجبي من مخيم شعفاط في القدس المحتلة، متأثرا بجروحه الخطيرة التي أصيب بها قبل 4 أيام جراء تعرضه لجريمة طعن خلال شجار اندلع في المخيم.

وأصيب الشاب الرجبي بجروح وصفت بالخطيرة جدا، خلال شجار اندلع في المخيم، حيث تعرض إلى جريمة طعن بواسطة آلة حادة، بعد شجار بينه وبين شاب آخر حول مكان وقوف المركبات.

وفور الإعلان عن وفاة الرجبي الذي كان يرقد في المستشفى في حالة خطيرة جدا، عم الحزب في المخيم الذي تسوده أجواء متوترة تمثلت بإطلاق نار كثيف بالهواء.

وتخشى أوساط عدة في المخيم أن يتجدد الشجار عقب الإعلان عن وفاة الرجبي، وطالب العديد من السكان وأهالي المخيم التدخل من أجل تطويق النزاع.