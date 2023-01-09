عرب ٤٨ يتجدد
  2. فلسطينيات
  3. أخبار

شعفاط: مقتل شاب تأثرا بإصابته بجريمة طعن

تاريخ النشر: 09/01/2023 - 07:52

شعفاط: مقتل شاب تأثرا بإصابته بجريمة طعن
المرحوم يونس محمد نعمان الرجبي (فيسبوك)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

توفي الشاب يونس محمد نعمان الرجبي من مخيم شعفاط في القدس المحتلة، متأثرا بجروحه الخطيرة التي أصيب بها قبل 4 أيام جراء تعرضه لجريمة طعن خلال شجار اندلع في المخيم.

وأصيب الشاب الرجبي بجروح وصفت بالخطيرة جدا، خلال شجار اندلع في المخيم، حيث تعرض إلى جريمة طعن بواسطة آلة حادة، بعد شجار بينه وبين شاب آخر حول مكان وقوف المركبات.

وفور الإعلان عن وفاة الرجبي الذي كان يرقد في المستشفى في حالة خطيرة جدا، عم الحزب في المخيم الذي تسوده أجواء متوترة تمثلت بإطلاق نار كثيف بالهواء.

وتخشى أوساط عدة في المخيم أن يتجدد الشجار عقب الإعلان عن وفاة الرجبي، وطالب العديد من السكان وأهالي المخيم التدخل من أجل تطويق النزاع.

بودكاست عرب 48

#شعفاط
#شجار
#جريمة طعن
#يونس محمد نعمان الرجبي

حوارات

حوار مع د. أبو صالح | حكومة نتنياهو - بن غفير محصلة للشعور بالانتصار على الفلسطينيين
حوار مع د. أبو صالح | حكومة نتنياهو - بن غفير محصلة للشعور بالانتصار على الفلسطينيين

2023-01-07

حوار مع د. غانية ملحيس | في المأزق الفلسطيني والعربي الراهن
حوار مع د. غانية ملحيس | في المأزق الفلسطيني والعربي الراهن

2022-12-31

حوار مع المحامية سوسن زهر | طرد الحموري حلقة إضافية من مسلسل إبعاد المقدسيين
حوار مع المحامية سوسن زهر | طرد الحموري حلقة إضافية من مسلسل إبعاد المقدسيين

2022-12-24

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يعتقل 5 مقدسيين
مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يعتقل 5 مقدسيين

2023-01-09

مواجهات واعتقالات بالضفة واشتباكات بنابلس وجنين
مواجهات واعتقالات بالضفة واشتباكات بنابلس وجنين

2023-01-09

اتهام الاحتلال بتسميمه: تدهور الحالة الصحية لوالد الشهيدين خازم
اتهام الاحتلال بتسميمه: تدهور الحالة الصحية لوالد الشهيدين خازم

2023-01-09

الأكثر قراءة

إدارة مستشفى هداسا تتراجع عن ادعاءاتها لفصل الطبيب أحمد محاجنة

إدارة مستشفى هداسا تتراجع عن ادعاءاتها لفصل الطبيب أحمد محاجنة

2023-01-08
حالة الطقس: أجواء مشمسة وباردة

حالة الطقس: أجواء مشمسة وباردة

2023-01-08
المحكمة تستمع لشهادات في مقتل يهودي باللد خلال هبة الكرامة

المحكمة تستمع لشهادات في مقتل يهودي باللد خلال هبة الكرامة

2023-01-08
الاحتلال يسحب بطاقة

الاحتلال يسحب بطاقة "VIP" من وزير الخارجية الفلسطيني

2023-01-08
هدم مقهى وكافيتيريا في مجد الكروم

هدم مقهى وكافيتيريا في مجد الكروم

2023-01-08