منطقة حيفا: مقتل شخص إثر تعرضه لجريمة طعن وإصابة آخر

توفي شخص كان قد أصيب بين منتصف ليل الجمعة - السبت، بحالة خطيرة إثر تعرضه لجريمة طعن، بعد أن تعثّرت جهود إسعافه في مشفى رمبام وفق ما صدر عن المشفى.

وأصيب شخص آخر بجروح وصفت هي الأخرى بأنها خطيرة في كريات بياليك بمنطقة حيفا، مساء الجمعة.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء"، العلاجات الأولية لهما إذ عانيا جروحا خطيرة في جسديهما.

وذكر مضمدان من المكان، أن "المصابين كانا بوعيهما، إذ كان أحدهما داخل محل تجاري والآخر على الشارع المحاذي لها وهما يعانيان من جروح في جسديهما، وعلى الفور قدمنا لهما العلاجات الأولية إذ وصفت حالتهما بالخطيرة".

وأحيل المصابان، على وجه السرعة، إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.