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الأردن يعلن إحباط محاولة تسلّل أشخاص من جنسيّة أجنبيّة إلى دولة مجاورة

تاريخ النشر: 15/01/2023 - 19:50

الأردن يعلن إحباط محاولة تسلّل أشخاص من جنسيّة أجنبيّة إلى دولة مجاورة
عناصر أمن أردني (توضيحية - Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أعلنت السلطات الأردنية في بيان صحافي عسكريّ، مساء اليوم الأحد، إحباط تسلل أشخاص من جنسية أجنبية إلى دولة مجاورة.

وأفاد البيان نقلا عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، أن "مرتبات المنطقة العسكرية الجنوبية أحبطت اليوم الأحد، محاولة تسلل مجموعة أشخاص من جنسية أجنبية إلى دولة مجاورة".

وأضاف أن "مرتبات المنطقة العسكرية الجنوبية وبالتنسيق مع مديرية الأمن العسكري، رصدت من خلال المراقبات الأمامية محاولة مجموعة من الأشخاص اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي الأردنية إلى أراضي دولة مجاورة"، لم يحدّدها.

وذكر أنه "جرى تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى إلقاء القبض عليهم وتسليمهم إلى الجهات المعنية".

وأكد أن "الجيش الأردني سيتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل، أو محاولة تهريب، لحماية الحدود، ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني".

ولم يذكر البيان العسكري الأردني أي توضيحات حول دوافع عملية التسلل ومقاصدها.

وخلال السنوات الماضية، شهد الأردن مئات من محاولات التسلل والتهريب، خاصة من سورية، والعراق، نتيجة تردي الأوضاع الأمنية في البلدين الجارين.

ويحدّ الأردن من الجنوب، السعودية، ويبلغ طول الحدود بين البلدين نحو 744 كيلو مترا.

وفي 17 شباط/ فبراير، أعلن الجيش الأردني أن محاولات تهريب المخدرات عبر الحدود السورية الأردنية الممتدة على نحو 375 كيلومترا التي أُحبط عدد كبير منها خلال الأشهر الأخيرة، باتت "منظمة" تستعين بالطائرات المسيّرة وتحظى بحماية مجموعات مسلحة.

وقال الجيش آنذاك إن السلطات الأردنية أحبطت خلال نحو 45 يوما مطلع العام دخول أكثر من 16 مليون حبة "كبتاغون"، ما يعادل الكمية التي تم ضبطها طوال العام 2021.

ويؤكد الأردن أن 85% من المخدرات التي تضبط معدة للتهريب إلى خارج الأردن، وخصوصا جنوبا إلى السعودية ودول الخليج.

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