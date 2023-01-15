التضخم في إسرائيل عام 2022 وصل إلى 5.3%... الأعلى منذ 20 عاما

سجل التضخم المالي في إسرائيل رقما قياسيا هو الأعلى خلال الأعوام الـ20 الماضية، وبلغ 5.3% في معدله السنوي لعام 2022 الماضي، بحسب المعطيات الصادرة عن دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية اليوم، الأحد. وذلك في ظل ارتفاع مؤشر الأسعار للمستهلك خلال كانون الأول/ ديسمبر الماضي بنسبة 0.3%.

وفي العام 2002 بلغ المعدل السنوي للتضخم 6.5%، ومنذ ذلك الحين سجلت إسرائيل دالة تنازلية، علما بأنه في العام 2008 سجلت إسرائيل معدل تضخم بلغ 5.3%، غير أن ذلك لم يكن في المعدل السنوي للتضخم خلال العام 2008 والذي كان قد بلغ مع نهاية العام 3.8%.

وترافق ذلك مع الزيادات الملحوظة في أسعار المواصلات العامة (1.1%) والإسكان والخدمات الطبية (0.6%)، وصيانة الشقق (0.2%)، خلال كانون الأول/ ديسمبلا الماضي، فيما سجلت انخفاضات ملحوظة في أسعار الفواكه والخضروات الطازجة والتي انخفضت بنسبة 2.8%، والثقافة والترفيه بنسبة 1.4%، والملابس والأحذية بنسبة 1.0%، والأثاث والمعدات المنزلية بنسبة 0.7%.