عرب ٤٨ يتجدد
  2. إسرائيليات
  3. أخبار

التضخم في إسرائيل عام 2022 وصل إلى 5.3%... الأعلى منذ 20 عاما

تاريخ النشر: 15/01/2023 - 18:49

التضخم في إسرائيل عام 2022 وصل إلى 5.3%... الأعلى منذ 20 عاما
(Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

سجل التضخم المالي في إسرائيل رقما قياسيا هو الأعلى خلال الأعوام الـ20 الماضية، وبلغ 5.3% في معدله السنوي لعام 2022 الماضي، بحسب المعطيات الصادرة عن دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية اليوم، الأحد. وذلك في ظل ارتفاع مؤشر الأسعار للمستهلك خلال كانون الأول/ ديسمبر الماضي بنسبة 0.3%.

وفي العام 2002 بلغ المعدل السنوي للتضخم 6.5%، ومنذ ذلك الحين سجلت إسرائيل دالة تنازلية، علما بأنه في العام 2008 سجلت إسرائيل معدل تضخم بلغ 5.3%، غير أن ذلك لم يكن في المعدل السنوي للتضخم خلال العام 2008 والذي كان قد بلغ مع نهاية العام 3.8%.

وترافق ذلك مع الزيادات الملحوظة في أسعار المواصلات العامة (1.1%) والإسكان والخدمات الطبية (0.6%)، وصيانة الشقق (0.2%)، خلال كانون الأول/ ديسمبلا الماضي، فيما سجلت انخفاضات ملحوظة في أسعار الفواكه والخضروات الطازجة والتي انخفضت بنسبة 2.8%، والثقافة والترفيه بنسبة 1.4%، والملابس والأحذية بنسبة 1.0%، والأثاث والمعدات المنزلية بنسبة 0.7%.

بودكاست عرب 48

#التضخم
#إسرائيل
#الفائدة
#معدل سنوي

حوارات

حوار مع د. مرام مصاروة | التعليم في القدس والأسرلة الزاحفة
حوار مع د. مرام مصاروة | التعليم في القدس والأسرلة الزاحفة

2023-01-14

حوار مع د. أبو صالح | حكومة نتنياهو - بن غفير محصلة للشعور بالانتصار على الفلسطينيين
حوار مع د. أبو صالح | حكومة نتنياهو - بن غفير محصلة للشعور بالانتصار على الفلسطينيين

2023-01-07

حوار مع د. غانية ملحيس | في المأزق الفلسطيني والعربي الراهن
حوار مع د. غانية ملحيس | في المأزق الفلسطيني والعربي الراهن

2022-12-31

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

"مؤشر الديمقراطية الإسرائيلية": حقوق أكثر لليهود ومعارضة لتقويض المحكمة العليا
"مؤشر الديمقراطية الإسرائيلية": حقوق أكثر لليهود ومعارضة لتقويض المحكمة العليا

2023-01-15

مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 4 جراء انفجار قنبلة بالأغوار
مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 4 جراء انفجار قنبلة بالأغوار

2023-01-15

"أزمة دستورية": نتنياهو لا يعتزم إجراء تغييرات بخطة ليفين
"أزمة دستورية": نتنياهو لا يعتزم إجراء تغييرات بخطة ليفين

2023-01-15

الأكثر قراءة

منطقة حيفا: مقتل شخص إثر تعرضه لجريمة طعن وإصابة آخر

منطقة حيفا: مقتل شخص إثر تعرضه لجريمة طعن وإصابة آخر

2023-01-14
12 شهيدا بينهم 3 أطفال برصاص الاحتلال منذ بداية 2023

12 شهيدا بينهم 3 أطفال برصاص الاحتلال منذ بداية 2023

2023-01-14
حالة الطقس: جو بارد وماطر في أنحاء البلاد

حالة الطقس: جو بارد وماطر في أنحاء البلاد

2023-01-14
حقيقة الجدل الإسرائيلي الداخلي

حقيقة الجدل الإسرائيلي الداخلي

2023-01-14
بايدن وكيشيدا يناقشان قضايا دولية وتعزيز العلاقات الثنائية

بايدن وكيشيدا يناقشان قضايا دولية وتعزيز العلاقات الثنائية

2023-01-14