عرب ٤٨ يتجدد
  2. فلسطينيات
  3. أخبار

مسلحون يطلقون النار على حافلة للمستوطنين بالخليل

تاريخ النشر: 15/01/2023 - 17:07

مسلحون يطلقون النار على حافلة للمستوطنين بالخليل
تفتيشات للاحتلال بالخليل عقب عملية إطلاق النار (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

أطلق مسلحون مساء اليوم الأحد، النار على حافلة إسرائيلية للمستوطنين في مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة، فيما انسحب المنفذون بسلام.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن سائقا إسرائيليا أبلغ عن حدوث إطلاق نار باتجاه الحافلة التي يقودها والخاصة بالمستوطنين على طريق 381 قرب مفترق "كرمي تسور" في مدينة الخليل.

وأصابت عدة رصاصات هيكل الحافلة، بدون أن يبلغ عن إصابات بصفوف المستوطنين أو جنود الاحتلال الذين استقلوا الحافلة.

مشاهد من تضرر حافلة مستوطنين في عملية إطلاق نار شمال الخليل.

وعقب ذلك، دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات إلى مكان عملية إطلاق النار، التي استهدفت حافلة للمستوطنين بالقرب من حلحول.

وأغلقت قوات الاحتلال مداخل بلدتي بيت أمر وحلحول، شمال الخليل.

وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال أغلقت البوابة الحديدية المقامة على المدخل الرئيس لبلدة بيت أمر، كما أغلقت مدخل بلدة حلحول، وكثفت من انتشارها في المنطقة، وأوقفت مركبات الفلسطينيين وفتشتها.

وأغلقت قوات الاحتلال المداخل لبلدتي بيت أمر وحلحول شمال الخليل، بعد عـملية إطلاق النار تجاه حافلة إسرائيلية وانسحاب المنفذين، وقامت بنصب حواجز عسكرية شرعت بأعمال تفتيش عن المنفذين.

يذكر أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، نفذ فلسطينيون 11 عملا مقاوما في الضفة، تنوعت ما بين عملية إطلاق نار وتفجير عبوة ناسفة، وعمليتي تصدي للمستوطنين، إضافة إلى اندلاع 7 نقاط مواجهة.

بودكاست عرب 48

#الخليل
#حلحول
#مستوطنون
#حافلة
#قوات الاحتلال
#إطلاق نار

مسلحون يطلقون النار على حافلة للمستوطنين بالخليل

حوارات

حوار مع د. مرام مصاروة | التعليم في القدس والأسرلة الزاحفة
حوار مع د. مرام مصاروة | التعليم في القدس والأسرلة الزاحفة

2023-01-14

حوار مع د. أبو صالح | حكومة نتنياهو - بن غفير محصلة للشعور بالانتصار على الفلسطينيين
حوار مع د. أبو صالح | حكومة نتنياهو - بن غفير محصلة للشعور بالانتصار على الفلسطينيين

2023-01-07

حوار مع د. غانية ملحيس | في المأزق الفلسطيني والعربي الراهن
حوار مع د. غانية ملحيس | في المأزق الفلسطيني والعربي الراهن

2022-12-31

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إلغاء زيارة أسرى جنين بـ"مجدو" وعزل متواصل لمعتقلين
إلغاء زيارة أسرى جنين بـ"مجدو" وعزل متواصل لمعتقلين

2023-01-15

سلوان: الاحتلال يجرف أرض الحمرا التابعة للكنيسة الأرثوذكسية
سلوان: الاحتلال يجرف أرض الحمرا التابعة للكنيسة الأرثوذكسية

2023-01-15

مصرع مسن جراء حريق بشقة سكنية بالقدس
مصرع مسن جراء حريق بشقة سكنية بالقدس

2023-01-15

الأكثر قراءة

منطقة حيفا: مقتل شخص إثر تعرضه لجريمة طعن وإصابة آخر

منطقة حيفا: مقتل شخص إثر تعرضه لجريمة طعن وإصابة آخر

2023-01-14
12 شهيدا بينهم 3 أطفال برصاص الاحتلال منذ بداية 2023

12 شهيدا بينهم 3 أطفال برصاص الاحتلال منذ بداية 2023

2023-01-14
حالة الطقس: جو بارد وماطر في أنحاء البلاد

حالة الطقس: جو بارد وماطر في أنحاء البلاد

2023-01-14
حقيقة الجدل الإسرائيلي الداخلي

حقيقة الجدل الإسرائيلي الداخلي

2023-01-14
بايدن وكيشيدا يناقشان قضايا دولية وتعزيز العلاقات الثنائية

بايدن وكيشيدا يناقشان قضايا دولية وتعزيز العلاقات الثنائية

2023-01-14