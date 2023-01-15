مسلحون يطلقون النار على حافلة للمستوطنين بالخليل

أطلق مسلحون مساء اليوم الأحد، النار على حافلة إسرائيلية للمستوطنين في مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة، فيما انسحب المنفذون بسلام.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن سائقا إسرائيليا أبلغ عن حدوث إطلاق نار باتجاه الحافلة التي يقودها والخاصة بالمستوطنين على طريق 381 قرب مفترق "كرمي تسور" في مدينة الخليل.

وأصابت عدة رصاصات هيكل الحافلة، بدون أن يبلغ عن إصابات بصفوف المستوطنين أو جنود الاحتلال الذين استقلوا الحافلة.

مشاهد من تضرر حافلة مستوطنين في عملية إطلاق نار شمال الخليل.

وعقب ذلك، دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات إلى مكان عملية إطلاق النار، التي استهدفت حافلة للمستوطنين بالقرب من حلحول.

وأغلقت قوات الاحتلال مداخل بلدتي بيت أمر وحلحول، شمال الخليل.

وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال أغلقت البوابة الحديدية المقامة على المدخل الرئيس لبلدة بيت أمر، كما أغلقت مدخل بلدة حلحول، وكثفت من انتشارها في المنطقة، وأوقفت مركبات الفلسطينيين وفتشتها.

وأغلقت قوات الاحتلال المداخل لبلدتي بيت أمر وحلحول شمال الخليل، بعد عـملية إطلاق النار تجاه حافلة إسرائيلية وانسحاب المنفذين، وقامت بنصب حواجز عسكرية شرعت بأعمال تفتيش عن المنفذين.

يذكر أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، نفذ فلسطينيون 11 عملا مقاوما في الضفة، تنوعت ما بين عملية إطلاق نار وتفجير عبوة ناسفة، وعمليتي تصدي للمستوطنين، إضافة إلى اندلاع 7 نقاط مواجهة.