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أم الفحم: إصابة خطيرة لطفل دهسا

تاريخ النشر: 17/01/2023 - 16:12

أم الفحم: إصابة خطيرة لطفل دهسا
من مكان الحادث
تحرير: ربيع سواعد
أمير علي بويرات أمير علي بويرات

أصيب طفل، يبلغ 10 سنوات من العمر، بجروح وصفت بأنها بالغة الخطورة إثر تعرضه لحادث دهس في منطقة عين جرار بمدينة أم الفحم، اليوم الثلاثاء.

وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية للطفل المصاب، ثم جرى نقله على وجه السرعة إلى مستشفى "هعيمك" في العفولة لاستكمال العلاج.

وفي حادث طرق وقع بين مركبتين على مدخل أم الفحم، أصيب شخص بجروح وصفت بأنها متوسطة، إذ جرى نقله إلى المستشفى بعد تقديم العلاجات الأولية له.

وباشرت الشرطة التحقيق في حيثيات وقوع الحادث.

ويستدل من معطيات وإحصاءات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد أن 16 شخصا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة بينهم 4 ضحايا في حوادث دهس، منذ مطلع العام 2023 ولغاية اليوم.

وللمقارنة، لقي 348 شخصا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع في البلاد خلال العام الماضي 2022. كما لقي 369 شخصا مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، و306 في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.

ولقي 112 مواطنا عربيا مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2022، وفي العام 2021 لقي 109 مواطنين عرب مصارعهم و99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.

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#حوادث الدهس
#أم الفحم

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