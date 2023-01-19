العراق: مصرع شخص وإصابة 60 إثر تدافع بمحيط ملعب جذع النخلة في البصرة

لقي شخص مصرعه وأُصيب ستون آخرون في العراق، إثر حادثة تدافُع أمام الملعب الذي من المقرر أن يستضيف نهائي كأس الخليج في البصرة، اليوم الخميس.

جاء ذلك بحسب ما أفادت وكالة الأنباء العراقية ("واع")، نقلا عن مصدر طبي، لم تسمّه.

وقال المصدر إن "التدافع بين المشجعين في محيط ملعب جذع النخلة بمحافظة البصرة، أدى إلى وفاة شخص وإصابة 60 شخصا".

وأضاف المصدر أن "هناك حالات حرجة بين المصابين".

ووصل رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إلى محافظة البصرة، حيث عقد اجتماعا عاجلا مع عدد من الوزراء، ومحافظ البصرة.

وتشهد المدينة الرياضية في البصرة، اليوم الخميس، إقامة مباراة المنتخب العراقي، أمام نظيره العُماني في نهائي بطولة كأس الخليج العربي بنسختها الخامسة والعشرين.

وانطلقت البطولة في السادس من الشهر الجاري، بمشاركة ثمان منتخبات هي العراق وقطر والسعودية والكويت وعمان والبحرين والإمارات واليمن.