استشهاد رجل فلسطيني برصاص مستوطن قرب رام الله

استشهد الفلسطيني طارق عودة يوسف معالي (42 عاما)، صباح اليوم السبت، إثر إصابته برصاص مستوطن بالقرب من قرية رأس كركر غربي رام الله، بزعم أنه حاول تنفيذ عملية طعن.

وأكدت ذلك، وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان إن "المواطن طارق عودة يوسف معالي استشهد بعد إطلاق الاحتلال النار عليه على جبل الريسان بالقرب من كفر نعمة شمال غرب رام الله".

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال في بيان إن "محاولة تنفيذ عملية طعن حصلت قبل قليل (بمستوطنة) سديه إفرايم بالقرب من رام الله. مخرّب ترجّل من سيارته وحاول أن يطعن مواطن إسرائيلي (مستوطن)، تمت تصفية المخرب، ولا إصابات".

توثيق لعملية إطلاق النار الشاب الفلسطيني بالقرب من مستوطنة غربي #رام_الله pic.twitter.com/qUdZpxn1WJ — موقع عرب 48 (@arab48website) January 21, 2023

ويرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بداية العام الجاري إلى 18، بينهم 4 أطفال، حيث استشهد في جنين لوحدها 9 فلسطينيين.

يُذكر أن الاحتلال ومستوطنيه يصعّدون ممارسات الإحلال والتنكيل بحق الفلسطينيين من حيث الاقتحامات للبلدات الفلسطينية المحتلة، والاعتقالات، أو الاستهداف بأساليب القمع المتعددة.

ويُشار إلى أن 224 فلسطينيا استشهدوا برصاص قوات الاحتلال العام الماضي 2022، بينهم 59 شهيدا من محافظة جنين.