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نتنياهو يناقض خبراء اقتصاديين: "إصلاح القضاء" سيقوّي الاقتصاد الإسرائيليّ

تاريخ النشر: 25/01/2023 - 18:35

نتنياهو يناقض خبراء اقتصاديين: "إصلاح القضاء" سيقوّي الاقتصاد الإسرائيليّ
عرب ٤٨

زعم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، أن خطة "إصلاح القضاء"، الرامية إلى إضعاف جهاز القضاء، وتقويض المحكمة العليا، ستقود إلى "تقوية الاقتصاد الإسرائيلي"، مناقضا بذلك تحذير بنك إسرائيل، من تبعات الخطة، على التصنيف الائتماني لإسرائيل، بالإضافة إلى عريضة كان مئات الاقتصاديين الإسرائيليين، قد وقعوا عليها في وقت سابق اليوم، محذرين من إلحاق ضرر "غير مسبوق" بالاقتصاد.

وعبّر محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون، أمس الثلاثاء، عن مخاوفه من أن تؤدي الخطة القضائية إلى الإضرار بشدة بالتصنيف الائتماني لإسرائيل.

وجاءت تصريحات نتنياهو، خلال مؤتمر صحافيّ مشترك، عُقِد مساء اليوم، بمشاركة وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش.

وقال نتنياهو إن "تحركاتنا لتعزيز الديمقراطية في إسرائيل لن تضرّ بالاقتصاد، بل ستقويه".

وعَدّ نتنياهو أن هناك "فائضا في التشريع في إسرائيل، وهو مثل الرمل في دواليب الاقتصاد"، في إشارة إلى عرقلة الجهاز القضائيّ، للاقتصاد الإسرائيلي وتطوّره، وفق ما يزعم رئيس الحكومة.

وذكر نتنياهو أن "الإصلاح (القضائي)، يهدف إلى إعادة إسرائيل إلى أُسرة الديمقراطيات الرائدة" في العالم، مضيفا: "نحن ملتزمون باستقلال المحكمة" العليا، على حدّ قوله.

تفاصيل أوفى تباعا...

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#نتنياهو
#إسرائيل
#سموتريتش
#إصلاح القضاء
#المحكمة العليا
#خبراء اقتصاديين

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