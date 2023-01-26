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الرئاسة الفلسطينية: التنسيق الأمني مع حكومة الاحتلال لم يعد قائما اعتبارا من الآن

تاريخ النشر: 26/01/2023 - 19:00

الرئاسة الفلسطينية: التنسيق الأمني مع حكومة الاحتلال لم يعد قائما اعتبارا من الآن
(صفحة الرئاسة الفلسطينية على فيسبوك)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أعلنت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الخميس، وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في أعقاب استشهاد تسعة فلسطينيين، بينهم مسنة، وإصابة 20 آخرين، في عدوان نفذته قوات الاحتلال على مخيم جنين، شمالي الضفة المحتلة.

وفي ختام اجتماع طارئ للقيادة الفلسطينية، قال الناطق باسم الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إنه "في ضوء العدوان المتكرّر على أبناء شعبنا والضرب بعرض الحائط بالاتفاقيات الموقعة، بما فيها الأمنية، قررت القيادة الفلسطينية اعتبار أن التنسيق الأمني مع حكومة الاحتلال لم يعد قائمًا اعتبارًا من الآن".

ودعا الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، "جميع القُوى الفلسطينية لاجتماع طارئ للاتفاق على رؤية وطنية شاملة ووحدة الصف لمواجهة التصعيد الإسرائيلي"، الذي أسفر عن استشهاد 30 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة خلال شهر.

كما أعلنت السلطة الفلسطينية أنها قررت "التوجه الفوري لمجلس الأمن الدولي لإصدار قرار الحماية للشعب الفلسطيني"، وكذلك "التوجه بشكل عاجل للجنائية الدولية لإضافة ملف المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في جنين اليوم إلى الملفات السابقة".

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#جنين
#الرئاسة الفلسطينية
#التنسيق الأمني
#محمود عباس
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#الفصائل الفلسطينية

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