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شهيد و7 قتلى في عملية إطلاق نار بمستوطنة في القدس المحتلة

تاريخ النشر: 27/01/2023 - 21:42

شهيد و7 قتلى في عملية إطلاق نار بمستوطنة في القدس المحتلة
من المكان (تصوير نجمة داود الحمراء)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

قتل 7 أشخاص، وأصيب عدد آخر في عملية إطلاق نار وقعت قرب كنيس يهودي في مستوطنة "نافيه يعكوف" قرب بلدة بيت حنينا بالقدس المحتلة فيما استشهد المنفذ برصاص الشرطة، مساء الجمعة.

وعُلم أن الشهيد هو الشاب فادي عياش من سكان مخيم شعفاط.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن عملية إطلاق النار نفذت قرب كنيس في القدس، حيث نزل شخص من السيارة وأطلق النار على من تواجد في المكان.

وأوردت "نجمة داود الحمراء"، بأن طواقمها الطبية قدمت العلاجات وعمليات الإنعاش لعشرة مصابين، بيد أنه جرى إقرار وفاة عدد منهم في المكان، فيما جرى تحييد المنفذ، حسب ما جاء في بيان لها.

وأحيل مصابان وهما امرأة (40 عاما) وطفل (12 عاما) إلى المستشفى وهما بحالة خطيرة.

وقال مضمد من المكان، إن "الحديث عن عملية صعبة جدا، حيث رأينا امرأة وعدة أشخاص آخرين على الشارع وقد كانوا دون علامات حياة ولم يكن أمامنا سوى إقرار وفاتهم في المكان".

واستدعيت قوات معززة من الشرطة الإسرائيلية إلى المكان، فيما تجري أعمال بحث عن شخص قدم المساعدة لمنفذ عملية إطلاق النار؛ حسبما جاء عنها.

وذكرت الشرطة، أن "المنفذ وصل نحو الساعة 20:15 إلى كنيس في ’نافيه يعكوف’ وأطلق النار على عدد من الأشخاص الذين تواجدوا في المكان".

وأضافت أن "قوة من الشرطة وصلت إلى المكان وأطلقت النار على المنفذ".

ويتلقى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، تحديثات متتابعة ومن المزمع أن يجري تقييما للوضع الأمني في وقت لاحق، فيما تواجد وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، في مكان العملية.

وقطع وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، زيارته الخاصة إلى الولايات المتحدة حيث من المقرر أن يعود إلى البلاد وعقد جلسة لتقييم الوضع الأمني.

وذكرت وزارة الخارجية الأميركية "تحدثنا مرارا عن الحاجة لخفض التصعيد وندين أي عنف يستهدف المدنيين، ونحن نعي التحديات الأمنية التي تواجهها إسرائيل والسلطة الفلسطينية وندين العمليات ضد المدنيين".

وقالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إن "شعبنا لن يستسلم أمام السياسات والجرائم الفاشية للاحتلال، وأن مقاومتنا مستمرة وستطاله في كل مكان حتى الخلاص منه ونيل حقوقنا كاملة في الحرية والاستقلال".

وباركت حركة "حماس" عملية إطلاق النار، وقالت إن "عملية القدس رد طبيعي على مجزرة جنين، شعبنا لا ينسى دماء شهدائه ويثأر لها في الوقت والمكان المناسبين".

وأكدت أن "المقاومة هي رد شعبنا الوحيد على الاحتلال الصهيوني ورسالة اليوم في القدس تنذر العدو بما هو قادم، فشعبنا لن ينكسر ويرد الصاع صاعين، وهذه رسالة واضحة لحكومة المستوطنين الإرهابية، أن الدم بالدم والرعب زيادة".

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#القدس
#عملية إطلاق نار
#مخيم شعفاط

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