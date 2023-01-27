سلوان: استشهاد وديع أبو رموز (16 عاما) متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال

استشهد الفتى وديع عزيز أبو رموز (16 عاما) من بلدة سلوان بالقدس المحتلة في المستشفى مساء، الجمعة، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وكان الشهيد أبو رموز قد أصيب بجروح إثر اقتحام قوات الاحتلال لبلدة سلوان مساء الأربعاء الماضي.

وطرأ تدهور على حالة الشهيد بالمستشفى في الساعات الأخيرة، حتى أقر الطاقم الطبي وفاته بعدما باءت محاولات إنقاذ حياته بالفشل.

وأكد "مركز معلومات وادي حلوة" نبأ استشهاد أبو رموز نقلا عن المحامي محمد محمود.

وكان الشهيد أبو رموز قد أصيب برصاصة في منطقة البطن بالإضافة إلى إصابة شاب آخر، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال بسلوان عقب اقتحامها للبلدة.

وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال إلى 32 شهيدا منذ مطلع العام الجاري ولغاية الآن، بينهم 9 شهداء في عدوان الاحتلال على جنين ومخيمها، الخميس.