طمرة: وقفة احتجاجيّة ضدّ العدوان على جنين

شارك أهال ونشطاء من طمرة، في وقفة احتجاجية، نُظّمت في المدينة، اليوم الجمعة، ضد عدوان الاحتلال الاسرائيلي على جنين ومخيّمها، أمس الخميس، والذي أسفر عن استشهاد تسعة أشخاص، وإصابة آخرين بجروح.

وجاءت الوقفة الاحتجاجية بمبادرة من بلدية طمرة، واللجنة الشعبية في المدينة.

واستشهد 9 أشخاص، بينهم مسنة، وأُصيب 20 بجروح وصفت بعضها بالخطيرة، أمس الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي اقتحمت بأعداد كبيرة مخيم جنين، فيما شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها مواجهات في بعض المناطق.

ورفع مشاركون في الوقفة لافتات كُتبت عليها شعارات من قبيل؛ "ارفعوا أيديكم عن جنين"، و"المجد والخلود لشهدلئنا".

وناشد الناشط سمير عثمان الجماهير العربية "عدم الخضوع لكل محاولات الحكومة الإسرائيلية ببثّ سياسة الترهيب والتخويف".

خلال وقفة احتجاجية في مدينة طمرة، ضد عدوان الاحتلال الإسرائيلي على جنين ومخيّمها

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وأضاف أن "هذه الحكومة ليست أفضل من الحكومات الأخرى التي شهدناها في هذه الدولة، لهذا أدعو للوحدة والقيام بواجبنا دون منّة، للوقوف إلى جانب أبناء شعبنا".

وخلال الوقفة، أدان رئيس بلدية طمرة، سهيل ذياب "الصمت الدولي والعربي إزاء ما يحدث للفلسطينيين من جرائم الاحتلال الإسرائيلي". ودعا إلى "تحرك عربي دولي لرفض ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية من انتهاكات ومجازر ضد الشعب الفلسطيني".

من جانبه، قال الناشط محمد سروات حجازي: "نحن نأخذ دورنا بالوقوف لجانب أهلنا في جنين وسائر المناطق الفلسطينية المحتلة، بصدّ العدوان الإسرائيلي الغاشم ضدهم".

وقالت د. آمال بركة من شفاعمرو إن "هذه الوقفة أتت لنقول يكفي للاحتلال ولارتكاب الجرائم ضد أهلنا في الضفة، وندعو أهلنا للوحدة والمشاركة في التظاهرات للتعبير عن الغضب والرفض لهذه المجازر والانتهاكات ضد شعبنا الفلسطيني، وعلينا إرسال رسالة الغضب ضد هذه الحكومة المجرمة".

وذكر الناشط الشاب محمد شرف حسان أنه "رغم سياسة الترهيب التي تتبعها الحكومة ضد الشباب في الداخل الفلسطيني، إلا أن ذلك لن يمنعنا من التعبير عن رأينا برفض المجازر ضد أبناء شعبنا".

وشهداء عدوان الاحتلال في مخيم جنين، التسعة، هم: الشهيد عبد الله مروان الغول (18 عاما)، والشهيد معتصم محمود أبو الحسن (40 عاما)، والشهيد وسيم أمجد عارف الجعص (22 عاما)، والشهيد نور الدين سامي غنيم (25 عاما)، والشهيد محمد سامي غنيم (28 عاما)، والشهيد محمد محمود صبح (30 عاما)، والشهيد صائب عصام زريقي (24 عاما)، والشهيد عز الدين ياسين صلاحات (22 عاما)، والشهيدة ماجدة عبيد (61 عاما).