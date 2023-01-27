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"الجهاد الإسلامي" تعلن مسؤوليتها عن إطلاق قذيفتين صوب إسرائيل

تاريخ النشر: 27/01/2023 - 15:13

"الجهاد الإسلامي" تعلن مسؤوليتها عن إطلاق قذيفتين صوب إسرائيل
عرب ٤٨

أعلنت حركة "الجهاد الإسلامي"، اليوم مسؤوليتها عن إطلاق قذيفتين صوب إسرائيل، ليل الخميس - الجمعة.

جاء ذلك خلال كلمة لعضو المكتب السياسي للحركة، خالد البطش، اليوم الجمعة، عقب انتهاء مسيرة حاشدة نظمتها الحركة في شمالي قطاع غزة، تنديدا بعدوان الاحتلال الإسرائيلي في جنين ومخيمها، أمس الخميس.

وذكر البطش أن الذراع العسكرية لحركته "سرايا القدس"، "ردت الليلة الماضية على مجزرة الاحتلال الإسرائيلي في جنين بالضفة الغربية المحتلة بالقصف الصاروخي من غزة".

وأضاف أن الرد الصاروخي جاء تجسيدا لمعركة "وحدة الساحات".

كما لفت إلى أنّ "كتائب القسام"، الذراع العسكرية لحركة "حماس"، استهدفت الطيران الحربي الإسرائيلي بالدفاعات الجوية، "في مشهد متكامل يدلل على وحدة الموقف والسلاح".

تفاصيل أوفى تباعا...

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