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شهيد بزعم عملية إطلاق نار بمستوطنة "كدوميم" شرق قلقيلية

تاريخ النشر: 29/01/2023 - 00:09

شهيد بزعم عملية إطلاق نار بمستوطنة "كدوميم" شرق قلقيلية
من المكان
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

استشهد شاب فلسطيني برصاص أحد عناصر الأمن في مستوطنة "كدوميم" شرق قلقيلية، مساء السبت.

وزعمت مصادر إسرائيلية، أن الشهيد كان بحوزته مسدس وقد جرى إطلاق النار عليه بعد محاولته تنفيذ عملية في المنطقة الشمالية للمستوطنة.

ودوّت صفارات الإنذار في مستوطنة "كدوميم" في ما اعتبروه اشتباه بمحاولة تنفيذ عملية، وقد جرى مطالبة المستوطنين بالتزام منازلهم وعدم الخروج منها.

ومما يذكر أن قوات الاحتلال زادت من وتيرة تأهبها وخشيتها من وقوع عمليات إطلاق نار، وبات الفلسطينيون مهددون أمام فوهة أسلحتها بمجرد اشتباهها بهم في حين يتم توفير الحماية لعربدة المستوطنين واعتداءاتهم المتكررة على الفلسطينيين ومنازلهم وممتلكاتهم.

وجاء تصاعد وتيرة تأهب وخشية الاحتلال عقب عملية إطلاق النار في مستوطنة "نافيه يعكوف" بالقدس المحتلة، التي أسفرت عن استشهاد المنفذ خيري علقم ومقتل 7 أشخاص وإصابة عدد آخر بجروح.

وعند حاجز زعترة جنوب نابلس، أطلق جندي النار على شاحنة انحرفت عن مسارها لمجرد اشتباهه بنية سائقها تنفيذ عملية دهس، وفي وقت لاحق نفى جيش الاحتلال أن يكون الحديث حول عملية دهس.

وزعم جيش الاحتلال أن "الشاحنة انحرفت عن مسارها في شارع شهد تجمعا للمستوطنين، وقد أطلق الجندي النار بعد شعوره بالخطر".

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#مستوطنة كدوميم
#قلقيلية
#شهيد

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