تقرير: استهداف قافلة شاحنات في البوكمال قرب الحدود السورية العراقية

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء الأحد، بأن "طائرات مجهولة تستهدف شاحنات تبريد في البوكمال قرب الحدود السورية - العراقية".

ووفقا للمرصد، فإن الحديث عن "شاحنات تبريد"، تم استهدافها في قرية الهري في ريف البوكمال، شرقي دير الزور، "مما أدى إلى تدميرها ومقتل وإصابة من بداخلها".

ونقل المرصد عن مصادر (لم يسمها) أن "6 شاحنات تبريد دخلت المنطقة قادمة من العراق، حيث جرى استهدافها، تزامنا مع تحليق طائرات مسيرة تابعة للتحالف الدولي، فيما هرعت سيارات الإسعاف لنقل الجرحى".

تفاصيل أوفى تباعا..