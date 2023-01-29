"كتائب القسام" تعلن السيطرة على مسيّرة للاحتلال واستخراج معلومات "حسّاسة"

أعلنت كتائب "عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم الأحد، أنها سيطرت على مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وذلك خلال عدوانه الأخير على قطاع غزة، مؤكدة أنها تمكنت من "استخراج معلوماتٍ مهمة وحساسة".

وذكرت كتائب "عز الدين القسام"، في بيان مقتضب أصدرته مساء اليوم، أنها "خلال العدوان الأخير على قطاع غزة فجر الجمعة... 27/01/2023، تمكنت من السيطرة على حوامةٍ صهيونيةٍ مسيّرة".

إحدى الصور التي عمّمتها الكتائب

وذكر البيان أن المسيرة الإسرائيلية "كانت في مهمةٍ خاصة داخل قطاع غزة".

وشن طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي عدة غارات على قطاع غزة، فجر الجمعة الماضي، استهدفت مواقع للمقاومة، وذلك بعد ساعات قليلة من إطلاق فصائل فلسطينية، قذائف صاروخية من قطاع غزة، باتجاه مدينة عسقلان والمستوطنات الإسرائيلية المحاذية للقطاع المحاصر، بحسب ما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، في أعقاب استشهاد 10 فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، استشهد 9 منهم خلال العدوان على جنين ومخيمها.

وأضافت الكتائب في بيانها: "قد تمكن مهندسونا من التعامل مع الحوامة واستخراج معلوماتٍ مهمةٍ وحساسة، تخص قوات العدو منها".

وأرفقت الكتائب مع بيانها، صورا قالت إنها للمسيرة الإسرائيلية التي تمّت السيطرة عليها.

وأعلنت كتائب "عز الدين القسام"، الجمعة، أن دفاعاتها الجوية تصدت، لـ"لطيران الحربي المعادي" في سماء قطاع غزة، بصواريخ أرض- جو، وبالمضادات الأرضية.

بدوره، أعلن جيش الاحتلال في بيان مقتضب أصدره مساء اليوم، سقوط مسيرة له في القطاع المحاصَر، وذلك "خلال نشاط عملياتيّ، في نهاية الأسبوع". كما لفت إلى أن التحقيق في الحدث جارٍ.

وشهداء عدوان الاحتلال في مخيم جنين، التسعة، هم: الشهيد عبد الله مروان الغول (18 عاما)، والشهيد معتصم محمود أبو الحسن (40 عاما)، والشهيد وسيم أمجد عارف الجعص (22 عاما)، والشهيد نور الدين سامي غنيم (25 عاما)، والشهيد محمد سامي غنيم (28 عاما)، والشهيد محمد محمود صبح (30 عاما)، والشهيد صائب عصام زريقي (24 عاما)، والشهيد عز الدين ياسين صلاحات (22 عاما)، والشهيدة ماجدة عبيد (61 عاما)

كما استشهد الشاب يوسف يحيى عبد الكريم محيسن (22 عاما) متأثرا بإصابته الحرجة برصاص الاحتلال في الرام.