35 شهيدا منذ مطلع العام: استشهاد شاب برصاص الاحتلال في الخليل

استشهد الشاب نسيم نايف سلمان أبو فودة (26 عاما) متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة الخليل، صباح اليوم الإثنين.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية نبأ استشهاد أبو فودة متأثرا بإصابته برصاصة في الرأس، أطلقها عليه جنود الاحتلال في الخليل صباحا.

الشهيد نسيم أبو فودة

وجاء في التفاصيل، أن قوات الاحتلال المتمركزة على الحاجز العسكري المسمى (160) جنوب الحرم الإبراهيمي، وسط الخليل، أطلقت الرصاص الحي صوب مركبة الشهيد أبو فودة.

ونقل الشهيد إلى المستشفى الأهلي في المدينة، بيد أنه جرى إقرار استشهاده على يد الطاقم الطبي متأثرا بإصابته الخطيرة.

الصحة الفلسطينية: "الشهر الأكثر دموية بالضفة منذ العام 2015"

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن "شهر كانون الثاني/ يناير هو الأكثر دموية في الضفة الغربية منذ العام 2015، حيث استشهد خلاله حتى اليوم 35 شهيدا بينهم 8 أطفال وامرأة مسنة برصاص قوات الاحتلال والمستوطنين، إذ سجلت جنين العدد الأكبر من الشهداء منذ مطلع العام بواقع 20 شهيدا".

وبيّنت أن "الإصابات التي سجلت على أجساد الشهداء أظهرت أن إطلاق النار كان يتركز في الأجزاء العلوية، وغالبيتها في الرأس".

وتشهد الضفة الغربية والقدس المحتلتين مواجهات مع قوات الاحتلال في الأيام الأخيرة عقب العدوان على جنين ومخيمها الذي أسفر عن استشهاد 10 بينهم امرأة مسنة.

وكان الشاب عمر طارق علي السعدي (24 عاما) آخر الشهداء إثر العدوان على جنين، والذي استشهد أمس، الأحد، في مستشفى جنين الحكومي متأثرا بجروحه البالغة.