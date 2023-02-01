الأسرى يغلقون الأقسام بسجون الاحتلال نصرة للأسيرات

شرع الأسرى الفلسطينيون بإغلاق كافة الأقسام في سجون الاحتلال الإسرائيلي ظهر اليوم، الأربعاء، نصرة للأسيرات؛ حسبما أفادت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الأسيرة.

وجاء في بيان مقتضب لهيئة شؤون الأسرى والمحررين، أنه "تواصل إغلاق كافة السجون لليوم الثاني على التوالي، احتجاجا على الهجمة الشرسة من قبل إدارة السجون ووحدات القمع".

وأكدت أن "الحركة الأسيرة جاهزة لكل أشكال المواجهة".

ويواصل الأسرى في سجون الاحتلال خطواتهم الاحتجاجية ردا على الإجراءات التعسفية بحق الأسيرات وأسرى "النقب" و"عوفر" و"مجيدو".

وبدأ الأسرى منذ الأمس بإرجاع وجبة الإفطار وعدم الخروج لما يسمى بـ"الفحص الأمني".

وسادت أمس حالة من التوتر في كافة سجون الاحتلال، في أعقاب الاعتداء بالضرب على عدد من الأسيرات في سجن "الدامون"، ورشهن بالغاز المسيل للدموع وغاز الفلفل، والتنكيل بالأسرى في عدة سجون واستمرار عزل عدد منهم.

يُذكر أن سّجون الاحتلال تشهد منذ أيام حالة من التوتر الشديد، بعد عمليات اقتحام نفّذتها قوات القمع، بحقّ عدة أقسام في سجون "عوفر" و"النقب"، و"مجيدو"، و"الدامون"، رافقها عمليات اعتداء واسعة بحقّ الأسرى، وعزل العشرات منهم بشكل جماعي، والاستيلاء على مقتنياتهم.