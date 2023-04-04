إصابة جنديين إسرائيليين بعملية طعن قرب ريشون لتسيون

ذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن المصابين في عملية ريشون لتسيون، هما جنود من الجيش الإسرائيلي، وحالتهما وصفت بالمتوسطة والطفيفة.

أصيب جنديان إسرائيليان بجروح متفاوتة صباح اليوم الثلاثاء، بعملية طعن نفذها فلسطيني قرب ريشون لتسيون، فيما أعلنت الشرطة الإسرائيلية عن اعتقال المنفذ.

وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن مصابين اثنين في عملية طعن عند تقاطع "تسريفين" في ريشون لتسيون، حيث قدمت لهما الإسعافات الأولية ونقلا على وجه السرعة لاستكمال العلاج.

وتعامل الطاقم الطبي في قسم الطوارئ في مستشفى "أساف هروفيه"، مع إصابتين لشخصين جراء عملية الطعن، حيث وصفت جراح أحدهم بالمتوسطة، وذلك جراء تعرضه للطعن بالقسم العلوي والسفلي من الجسم، فيما وصفت جراح الثاني بالطفيفة، وتم إخضاعهما للفحوصات والعلاج.

وذكرت تقارير إسرائيلية أن منفذ عملية الطعن في ريشون لتسيون هو فلسطيني في العشرينيات من عمره، وهو من سكان منطقة الخليل.

وعززت الشرطة الإسرائيلية من قواتها في منطقة تل أبيب عقب علية الطعن في ريشون لتسيون، حيث قالت الشرطة إن "منفذ العملية من الخليل وعمره 20 عاما، ولم يساعده أحد، ونفذ عملية الطعن بمفرده".

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان مقتصب إن "قوات كبيرة بمساعدة مروحية أجرت عمليات تفتيش وبحث في محيط عملية الطعن، وذلك خشية وجود منفذ آخر"، حيث استبعدت الشرطة لاحقا وجود منفذ آخر

يشار إلى أن 17 إسرائيليا بينهم العديد من المستوطنين والجنود قتلوا في عمليات المقاومة في الضفة الغربية والقدس والداخل، منذ مطلع العام الجاري حتى تاريخ 20 آذار/ مارس الماضي.

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