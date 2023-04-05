الجريمة بالمجتمع العربي: إصابتان بإطلاق نار في جلجولية ومجد الكروم

في جلجولية، أصيب شاب بجروح وصفت بالمتوسطة، وذلك جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار صباح اليوم الأربعاء، وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الحادث.

أصيب شابان بجروح متفاوتة في جريمتي إطلاق نار منفصلتين في جلجولية ومجد الكروم في ساعات مبكرة صباح اليوم الأربعاء.

في جلجولية، أصيب شاب بجروح وصفت بالمتوسطة، وذلك جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار صباح اليوم الأربعاء، وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الحادث.

وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جريح جراء جريمة إطلاق نار بالقرب من جلجولية، وعلى الفور هرع طاقم طبي للمكان وقدم الإسعافات الأولية لشاب عانى من إصابة متوسطة في الرقبة، ونقله على وجه السرعة إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات جريمة إطلاق النار التي وقعت على شارع رقم 151 قرب جلجولية، دون أن تعلن عن تنفيذ أي اعتقالات.

وفجر اليوم الأربعاء، أصيب شاب من بلدة مجد الكروم بجروح جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار، حيث نقل على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث قدرت إصابته بالمتوسطة، فيما فتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الحادث.

ووفقا للمعلومات المتوفرة، فإنه تم عند الساعة الرابعة فجرا، إطلاق النار على شاب في بلدة مجد الكروم، مما أدى إلى اصابته بجراح متوسطه تم نقله الى المركز الطبي للجليل الغربي في نهاريا لاستكمال العلاج.

ويشهد المجتمع العربي في الداخل، تصاعدا خطيرا ومستمرا في أحداث العنف والجريمة، في الوقت الذي تتقاعس الشرطة عن القيام بعملها للحد من هذه الظاهرة، وسط مؤشرات تؤكد على تواطؤ أجهزة الأمن مع منظمات الإجرام.