إصابة جندي إسرائيلي بإطلاق نار قرب القدس

ملابسات إطلاق النار لم تتضح بعد؛ التقارير الأولية أشارت إلى عملية إطلاق النار. جيش الاحتلال يقول إنه تلقى بلاغا عن وقوع إطلاق نار، مشيرا إلى أن الواقعة "قيد الفحص".

أصيب جندي إسرائيلي، مساء الخميس، بجراح تتراوح بين متوسطة الخطورة وطفيفة، في عملية إطلاق نار وقعت عند مفرق بلدة جبع شمال القدس المحتلة.

ووفقا للتقارير الأولية فإن المصاب هو جندي في جيش الاحتلال. وبحسب التقارير، فإن مصدر إطلاق النار هو سيارة عابرة انسحبت من المكان.

وقال جيش الاحتلال، في بيان مقتضب، إنه "وردت أنباء عن وقوع حادث إطلاق نار في دوار آدم بمنطقة لواء بنيامين. يتم فحص ملابسات الحادث".

وجاء في بيان صدر عن الطواقم الطبية، إنها قدمت الإسعافات الأولية لشاب (19 عاما) تعرض لإطلاق النار، وجرى نقله إلى مستشفى "شعاري تسيدك" في القدس.

وأوضحت أن حالة المصاب طفيفة إلى متوسطة الخطورة.

من جانبه، قال رئيس المجلس الاستيطاني "بنيامين" إن "جنديا إسرائيليا أصيب بجروح طفيفة في هجوم إطلاق نار بالقرب من دوار آدم، حيث أطلق مخرّبون النار على ما يبدو من جهة قرية جبع".

وأضاف "تعمل في المنطقة قوات كبيرة من الجيش"، ولفت إلى أن "شارع 60 بالقرب من آدم مغلق أمام حركة المرور حاليا".