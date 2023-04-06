ميقاتي يندد بإطلاق الصواريخ من جنوب لبنان: "الجيش واليونيفيل يحققان"

رئيس الحكومة اللبنانية يقول إن "يدين ويشجب عملية إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان"، مشددا على أن "الجيش وقوات اليونيفيل يكثفان تحقيقاتهما لكشف ملابسات العملية وتوقيف الفاعلين".

أدان رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، نجيب ميقاتي، مساء الخميس، "إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان" تجاه أهداف إسرائيلية في الجليل، وقال إن "الجيش وقوات اليونيفيل يكثفان تحقيقاتهما لكشف ملابسات العملية وتوقيف الفاعلين".

وشدد ميقاتي على أن "لبنان يرفض مطلقا أي تصعيد عسكري ينطلق من أرضه واستخدام الأراضي اللبنانية لتنفيذ عمليات تتسبب بزعزعة الاستقرار القائم"، وذلك في تصريحات صدرت عنها خلال استقباله لوزير، الدفاع الإيطالي، غويدو كروزيتو، الذي يزور لبنان.

وجدد ميقاتي، في تصريحات أورتها الوكالة اللبنانية الرسمية ("نانا")، التأكيد على "التزام لبنان بالقرار 1701، الذي تبناه مجلس الأمن الدولي في آب/ أغسطس 2006 لوقف كل العمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل.، وأكد كذلك "التنسيق الوطيد بين الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل".

وأبلغ ميقاتي الوزير الإيطالي أن "كل القوى الفاعلة في الجنوب (اللبناني) أبلغت الحكومة إدانتها هذه العملية وشجبها لأي تصعيد، لا سيما في هذا الظرف الدقيق".

وفي وقت سابق، حمَّلت إسرائيل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) المسؤولية عن إطلاق أكثر من 30 صاروخا من جنوب لبنان، وسط تصاعد للتوتر في ظل اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة للمسجد الأقصى، خلال الأسبوع الجاري.

وقال الجيش الإسرائيلي إن 34 صاروخا أُطلقت من لبنان قبل أن يعترض نظام "القبة الحديدية" المضاد للصواريخ 25 منها.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ، غير أن الاحتلال الإسرائيلي حمّل حركة حماس المسؤولية. وقال على "الجهة التي أطلقت القذائف الصاروخية من لبنان هي حماس في لبنان".

وفي بيان مكتوب، وصفت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) الوضع بأنه "خطير للغاية" ودعت إلى ضبط النفس. وقالت إن رئيس القوة أرولدو لاثارو على اتصال بالسلطات من الجانبين.