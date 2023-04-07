عملية إطلاق نار في الأغوار: قتيلتان وإصابة خطيرة

قتلت إسرائيليتان وأصيبت ثالثة، في عملية إطلاق نار استهدفت مركبة إسرائيلية قرب مستوطنة "حمرا" في غور الأردن في الضفة الغربية المحتلة. المنفذون انسحبوا من المكان؛ الاحتلال يُمشّط المنطقة.

قتلت إسرائيليتان وأصيبت ثالثة بجراح خطيرة، في عملية إطلاق نار استهدفت مركبة قرب مستوطنة "حمرا"، شمال شرق الضفة الغربية المحتلة، اليوم الجمعة.

وعُلم أن القتيلتين في العشرينات من عمرهما، فيما أصيبت امرأة في الأبعينات من عمرها بحالة "خطيرة". وتحدثت تقارير إسرائيلية عن إصابة رابعة بحالة متوسطة الخطورة.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي وقوع "عملية إطلاق نار تجاه سيارة على مفرق ‘حمرا‘ في غور الأردن"، وقال الاحتلال إن قواته تُمشّط المنطقة، في محاولة للعثور على المنفذين.

وانسحب المنفذون من المكان بعد استهداف المركبة الإسرائيلية. وأفادت تقارير أولية أن مركبة المنفذ اصطدمت بالمركبة الإسرائيلية وبعد دهورتها إلى قناة على جانب الطريق، تم إطلاق النار على ركابها.

ونفذت العملية على شارع رقم 57 قرب مفرق مستوطنة "حمرا" في الضفة الغربية المحتلة، وذكرت التقارير أن إطلاق نار نفذ من مركبة عابرة باتجاه المركبة المستهدفة.

وشرع جيش الاحتلال الإسرائيلي في عمليات مطاردة وبحث في محاولة للعثور على المنفذين.

المركبة المستهدفة

وتتبع مستوطنة "حمرا" إداريًا لمجلس "غور الأردن" الاستيطاني، وأقيمت على أراضي بلدتي بيت دجن وفروش بيت دجن في محافظة نابلس، شمال شرق الضفة الغربية المحتلة.

وكانت التقارير الأولية قد أشارت إلى إصابة ثلاثة إسرائيليين بحالة حرجة قرب مستوطنة "حمرا" في منطقة غور الأردن.

وفي حين ذكرت التقارير الأولية أن الإصابات من جراء حادث طرق، أشارت تقارير إسرائيلية إلى فحص إمكانية تعرض المركبة الإسرائيلية لإطلاق نار في المنطقة، الأمر الذي أكده جيش الاحتلال، لاحقا.

وتأتي العملية إثر الهجمات التي شنها جيش الاحتلال، الليلة الماضية، على مواقع في قطاع غزة وجنوب لبنان والقذائف الصاروخية التي أطلقت من جنوب لبنان، واستهدف مواقع في منطقة الجليل، عصر الخميس.

وعلى مدار الأسبوع الجاري، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلية باحات المسجد الأقصى والمصلى القبلي في مدينة القدس المحتلة، واعتدت على المصلين والمعتكفين بالضرب واعتقلت مئات منهم، لإجلاء الأقصى تمهيدا لاقتحامات المستوطنين.

حماس: العملية في غزة تلتحم مع ضربات المقاومة

وقال الناطق باسم حركة "حماس"، عبد اللطيف القانوع، إن "العملية البطولية في الأغوار تلتقي مع ضربات المقاومة من غزة لتؤكد على وحدة شعبنا في مواجهة الاحتلال والدفاع عن المسجد الأقصى المبارك".

وأضاف أن "هذه العملية تبعث برسالة تحدي على أن جرائم الاحتلال في المسجد الأقصى ضد المعتكفين لا يمكن أن تمر وأن المقاومة ستظل حاضرة في كل مكان لرد العدوان والدفاع عن شعبنا ومقدساتنا".

وفي البداية، أفادت الطواقم الطبية أن مركبة خاصة اصطدمت بشاحنة في المنطقة، في حين ذكرت أن الشرطة الإسرائيلية تشتبه بعملية إطلاق نار في أعقاب العثور على آثار إطلاق نار على المركبة.

وذكرت القناة 12 أن الشرطة فحصت شبهات بتنفيذ عملية إطلاق نار وعملية دهس في المكان، فيما تحدثت الطواقم الطبية عن حادث طرق بين مركبة خاصة وشاحنة.

وأشارت التقارير الأولية إلى أربع إصابات، بينها ثلاث بحالة حرجة وإصابة تتراوح بين الخطيرة والمتوسطة.