الجيش الإسرائيليّ يعلن إسقاط مسيّرة من لبنان... "تابعة لحزب الله"

ذكر الجيش في بيان صدر عنه، أن قواته "رصدت عبور طائرة مسيرة من الأراضي اللبنانية إلى الأراضي الإسرائيلية في وقت سابق اليوم، في منطقة مستوطنة ’زريت’، وأسقطتها".

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، إسقاط مسيرة من لبنان، في وقت سابق اليوم، فيما أوردت إذاعة الجيش، نقلا عن مصادر أمنية، لم تسمّها، ادعاءها أن المسيرة التي أُسقطت، "تابعة لحزب الله".

وذكر الجيش في بيان صدر عنه، أن قواته "رصدت عبور طائرة مسيرة من الأراضي اللبنانية إلى الأراضي الإسرائيلية في وقت سابق اليوم، في منطقة مستوطنة ’زريت’، وأسقطتها".

وأضاف البيان أنه "تمت مراقبة الطائرة المسيرة، بدون طيار بواسطة منظومة التحكم (التابعة للجيش) طوال الحدَث"، مشيرا إلى أن "الجيش الإسرائيلي، سيواصل العمل من أجل منع أي انتهاك لسيادة دولة إسرائيل".

المسيرة التي ادعى الجيش الإسرائيلي إسقاطها

وفي سياق ذي صلة، أجرى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، "تقييمًا للوضع العملياتي في القيادة الشمالية، بمشاركة قائد المنطقة... وقادة آخرين"، بحسب بيان صدر عنه.

وذكر البيان أن هليفي التقى كذلك "برئيسي مجلسي شلومي وماتيه آشر، وقام بجولة بالقرب من المبنى الذي أصيب يوم أمس (الخميس) بقصف صاروخي من الأراضي اللبنانية".

"أكسيوس": "حكومة إسرائيل خلصت لأن لا مصلحة لها بصراع إقليمي"

وذكر موقع "أكسيوس" الأميركي، اليوم الجمعة، أن نقاش وزراء حكومة بنيامين نتنياهو خلص إلى أن إسرائيل "لا مصلحة لها بالانجرار لصراع إقليمي".

ونقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين اثنين بوزارة الدفاع، لم يسمّهما، قولهما إن "إسرائيل ركزت ضرباتها الليلة الماضية (الخميس) في قطاع غزة ولبنان على أهداف لحركة حماس في محاولة لتجنب صراع أوسع مع جماعة حزب الله".

ولدى مناقشتهم سبل الرد على رشقة الصواريخ التي أطلقت من لبنان ظهر الخميس، خلص الوزراء الإسرائيليون إلى أن تل أبيب ليس لديها مصلحة بالانجرار إلى حرب في لبنان قد تتحول فيما بعد إلى صراع إقليمي، بحسب المصدر نفسه.

يأتي ذلك فيما كان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هليفي، قد أوعز في وقت سابق اليوم، باستدعاء قوات الاحتياط وخاصة الوحدات الهجومية في سلاح الجو، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم، أنه يحشد في المنطقتين الجنوبية والشمالية، مقابل قطاع غزة ولبنان، قوات نظامية من سلاحي المشاة والمدفعية، وذلك في أعقاب مداولات أمنية جرت خلال الليلة الفائتة.

كما يأتي بعد غارات إسرائيلية واسعة في لبنان وقطاع غزة. وبحسب الجيش الإسرائيلي، فإنه استهدف ثلاثة أهداف في لبنان، وقال إنها تابعة لحركة حماس، وتقع في منطقة أطلِق منها صواريخ باتجاه الجليل الغربي، أمس. واستهدفت غارات أخرى 11 هدفا في قطاع غزة، ادعى الاحتلال أنها ورشات لصنع أسلحة تابعة لحماس و"مراكز أبحاث وتطوير" في جباليا، وكذلك ادعى أنها أنفاق قريبة من السياج الأمني الفاصل، المحيط بالقطاع المحاصر.

واستعرض رئيس الموساد، دافيد برنياع، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هليفي، موقفين مختلفين حول القصف الإسرائيلي في لبنان، أمس، خلال مداولات أمنية سبقت اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، وفق ما نقل موقع "واللا" الإلكتروني اليوم، الجمعة، عن مصدر أمني إسرائيلي.

وقال المصدر الأمني إن موقف رئيس الموساد كان أنه يوجد احتمال كبير أن يرد حزب الله في جميع الأحوال على قصف إسرائيلي، "ولذلك يجب تنفيذ هجوم واسع" ضد دولة لبنان وحزب الله.

بدوره، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إن مصلحة إسرائيل، هي إبقاء حزب الله خارج جولة التصعيد الحالية، وإنه إذا ركز القصف الإسرائيلي على أهداف لحماس في لبنان، فإن "حزب الله لن يتدخل بالضرورة".