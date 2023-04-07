حيفا: قتيل وإصابة شاب في جريمة إطلاق نار

قُتل شخص (55 عاما) متأثرا بجروحه الحرجة، وأصيب شاب (18 عاما) في جريمة إطلاق نار بمدينة حيفا، مساء اليوم الجمعة.

ووصل المصابان بشكل ذاتي إلى قسم الطوارئ في مستشفى "رمبام"، بيد أنه جرى إقرار وفاة أحدهما بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

وجاء عن مستشفى "رمبام"، أن المصاب بحالة طفيفة كان بوعيه وعانى جروحا في القسم السفلي من جسده، أما الآخر فقد كان يعاني من جروح في القسم العلوي من جسده.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة، وادعت أن الخلفية جنائية دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.