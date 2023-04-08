الاحتلال يمدد إغلاق الضفة وغزة وغالانت يعزز المدن الإسرائيلية بالجيش

قرر وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، تعزيز عناصر الشرطة بقوات من الجيش لمساندتها في التأمين والحراسة داخل المدن المركزية في منطقة تل أبيب ومركز البلاد

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمديد الإغلاق في قطاع غزة المحاصر والضفة الغربية المحتلة، وكذلك تعزيز عناصر الشرطة بقوات من الجيش التي ستنتشر داخل المدن الإسرائيلية لمساندة الشرطة تأمين الحراسة خلال عيد "الفصح اليهودي" الذي ينتهي مساء الأربعاء المقبل.

يأتي ذلك، بعد أن قرر وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، تعزيز عناصر الشرطة بقوات من الجيش لمساندتها في التأمين والحراسة داخل المدن المركزية في منطقة تل أبيب ومركز البلاد

كما قرر وزير الأمن مواصلة الإغلاق المفروض على الضفة الغربية ومعابر قطاع غزة، بسبب عيد "الفصح اليهودي" وتصاعد التوتر الأمني.