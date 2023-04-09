النقب: إصابتان خطيرتان في حادثي دهس

أسفر حادثا دهس في شقيب السلام ورهط عن إصابة طفل وفتاة بجروح وصفت بأنها خطيرة، أحيلا على إثرهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

منظر عام في رهط (Gettyimages)

أصيب طفل، يبلغ عاما من العمر، بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر تعرضه لحادث دهس في بلدة شقيب السلام بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، مساء اليوم الأحد.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للطفل المصاب، إذ عانى جروحا خطيرة في أنحاء جسده.

وأحيل الطفل المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى "سوروكا" ببئر السبع لتلقي العلاج.

وفي مدينة رهط، أصيبت فتاة (12 عاما) بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر تعرضها للدهس خلال ركوبها دراجة هوائية.

ونقلت المصابة إلى عيادة محلية في المدينة، حيث قدم طاقم طبي العلاجات الأولية لها ثم جرى نقلها إلى مستشفى "سوروكا" لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادثين المنفصلين.