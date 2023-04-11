نيابة الاحتلال تقدم لوائح اتهام ضد 19 شابا اعتقلوا خلال اقتحام الأقصى

الاحتلال يواصل انتهاكاته واعتداءاته عبر ملاحقة الشبان الذين اعتقلهم خلال اقتحام قواته للأقصى خلال الأسبوع الماضي قضائيا؛ تقديم لوائح اتهام ضد 17 شخصا، وتصريح مدع ضد شابين، ويعمل على إعداد لوائح اتهام ضد 15 آخرين.

قدمة النيابة العامة الإسرائيلية، لوائح اتهام ضد 19 شابا بينهم خمسة قاصرين، كانت قوات الاحتلال قد اعتقلهم خلال اقتحامها لباحات المسجد الأقصى والمصلى القبلي، الأسبوع الماضي، بزعم ما وصفته بـ"التحصن العنيف وانتهاك النظام العام" في الحرم القدسي.

ويتضح من البيان الصادر عن شرطة الاحتلال، اليوم، الثلاثاء، أن 17 من بين الشبان الذين قدمت ضدهم لوائح اتهام (من سكان الضفة الغربية المحتلة، من بينهم ثلاثة قاصرين)، كانوا من بين المصلين والمعتكفين في المسجد الأقصى الذي اقتحمته قوات الاحتلال على مدار ليلتين متتاليتين، الأسبوع الماضي.

وتعمل نيابة الاحتلال على إعداد لوائح اتهام لتقديمها ضد 15 آخرين، كانت قد اعتقلتهم من باحات ومصليات المسجد الأقصى، تحقق معهم بالمزاعم ذاتها، وكذلك التحقيق مع "آخرين متورطين تم اعتقالهم" من باحات المسجد الأقصى خلال الاقتحامات الأخيرة، بحسب ما جاء في بيان الشرطة.

وقدمت النيابة العامة، تصريح مدع ضد قاصرين من بلدة العيسوية في القدس المحتلة (16 عاما)، تمهيدًا لتقديم لائحة اتهام ضدهما في الأيام المقبلة. اعتقلتهما بزعم "إلقاء الحجارة" على عناصر الاحتلال بالقرب من البلدة القديمة، في أعقاب مواجهات اندلعت إثر اقتحام الأقصى والاعتداء على المعتكفين والمصلين.

وزعمت الشرطة في بيانها أنه "قبل حوالي أسبوع، قام العشرات من المخالفين للقانون والملثمين بوضع الألعاب النارية والعصي والحجارة في المسجد الموجود في الحرم القدسي (المسجد القبلي) وتحصينه بعنف باستخدام الحديد والأشياء الأخرى من المسجد التي قاموا بتخريبها، بهدف تعطيل الأوامر".

وادعى الاحتلال أنه "بعد العديد من المحاولات المطولة لإخراجهم عبر الحديث، دون جدوى، اضطرت قوات الشرطة إلى دخول المجمع لإخراجهم ومنع الإخلال العنيف بالنظام وإلحاق الأذى بحياة الإنسان. وأثناء دخول القوات رشقوا الحجارة وأطلقوا العديد من الألعاب النارية داخل المسجد من قبل العشرات من المخالفين للقانون والمخربين".

وتابع البيان أن الشرطة "اعتقلت العديد من المشتبه بهم الذين تحصنوا وانتهكوا النظام وقاموا بأعمال شغب وتدنيس المسجد، وتم نقلهم للتحقيق في مقر تحقيق بمنطقة القدس".

وأضاف أنه "اليوم، ومع انتهاء التحقيق مع 17 من المشتبه بهم (فلسطينيون مقيمون في الأراضي الفلسطينية، يقيمون في إسرائيل بشكل غير قانوني، 3 قاصرون و 14 بالغون)، قدمت ضدهم لوائح اتهام من قبل النيابة العامة في منطقة القدس".

وتابع أنه "في الأيام المقبلة، تتواصل لوائح اتهام ضد 15 مشتبهًا إضافيًا والتحقيق مع أشخاص آخرين متورطين تم اعتقالهم". وختمت شرطة الاحتلال بالتهديد: "سنواصل العمل بحزم ضد أي شخص ينتهك النظام العام ويضر أو ​​يحاول الإضرار بالمواطنين أو رجال الشرطة".

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت ليلة الثلاثاء - الأربعاء الماضية، المصلى القبلي بالمسجد الأقصى في القدس المحتلة وألقت قنابل الصوت على المعتكفين داخله في محاولة لإجبارهم على الخروج. واستبقت شرطة الاحتلال اقتحامها للمصلى بقطع التيار الكهربائي.

واعتلى عناصر شرطة الاحتلال سطح المصلى القبلي قبيل اقتحامه وقامت بتحطيم أحد نوافذه وألقت عبرها قنابل الصوت على المعتكفين داخله، الذين رددوا هتافات "الله أكبر". وأجبرت عشرات المعتكفين الذين كانوا متواجدين في ساحات الحرم القدسي على مغادرة المكان.