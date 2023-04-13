تصريح ادعاء ضد شابة من رهط: الشرطة تزعم أنها اعترفت بنيتها طعن شرطي بالقدس

قُدّم تصريح ادعاء ضد شابة من رهط، اليوم، بعد أن زعمت الشرطة الإسرائيلية أن الشابة اعترفت بنيتها طعن شرطي في منطقة باب العامود بالقدس، مطلع الشهر الجاري.

قدمت النيابة العامة إلى محكمة الصلح في القدس، اليوم الخميس، تصريح ادعاء تمهيدا لتقديم لائحة اتهام ضد شابة من مدينة رهط اعتقلتها الشرطة، يوم 2 نيسان أبريل الجاري، بزعم أنها حاولت تنفيذ عملية طعن شرطي في باب العامود بالقدس.

ومددت المحكمة اعتقال الشابة لخمسة أيام إضافية، ليوم 17 نيسان/ أبريل الجاري، بعد أن مددت اعتقالها من حين لآخر على ذمة الشبهات التي نسبتها إليها الشرطة.

ووفقا لادعاء الشرطة "كانت تنوي طعن شرطي بمقص قرب باب العامود، وتم القبض عليها قبل أن تتمكن من تنفيذ الفعل. في نهاية تحقيق تم إجراؤه في الوحدة المركزية في منطقة القدس، تم تقديم تصريح مدع ضد شابة (31 عامًا) من سكان رهط اعتقلتها قوات الأمن الأسبوع الماضي في القدس، بعد الاشتباه بتصرفاتها المريبة، حيث كانت تضع يدها داخل الحقيبة لفترة طويلة، وبعد الاقتراب منها لفحص أفعالها وهويتها تم العثور على مقص. في إطار التحقيق، اعترفت المشتبه بها بأنها كانت تنوي طعن شرطي في منطقة باب العامود بالمقص الذي كان في حقيبة اليد التي كانت تحملها، وأثناء اعتقالها أحبط أفراد الشرطة نيتها تنفيذ عملية طعن".

وأضافت أنه "تم اليوم تم تقديم تصريح مدع ضدها في المحكمة وخلال الأيام القادمة سيتم تقديم لائحة اتهام. سيواصل أفراد شرطة القدس وحرس الحدود العمل بحزم لإحباط أعمال الإرهاب والنوايا الإرهابية في أي وقت وفي أي مكان"، وفقا لزعم الشرطة.