وزير العدل الأميركي يؤكّد اعتقال مشتبه به في قضية الوثائق المسرّبة

مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" يوقف مشتبهًا به في قضية الوثائق السرّية التي تمّ تسريبها والتي يُعتقد أنّ عنصرًا في الحرس الوطني يقف خلفها.

أعلن وزير العدل الأميركي، ميريك غارلاند، مساء الخميس، اعتقال عنصر في الحرس الوطني، يشتبه بتورطه في قضية الوثائق الدفاعية والأمنية السرّية التي تمّ تسريبها على الإنترنت، وذلك في أعقاب تقارير بهذه الشأن لوسائل إعلام أميركية.

وزير العدل الأميركي، ميريك غارلاند (أ.ب.)

وقال غارلاند، في مؤتمر صحافي مقتضب، إنّ المشتبه به واسمه جاك تيكسيرا "تمّ توقيفه بدون حوادث"، وأضاف أنه سيمثل قريبًا أمام محكمة فيدرالية في ولاية ماساتشوستس.

وعُلم أن المعتقل يبلغ من العمر 21 عاما، وهو عنصرا في الحرس الوطني الجوي الأميركي.

ووفقا لشبكة "إيه بي سي نيوز"، فإن مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" أوقف عنصرًا في الحرس الوطني الجوّي في ولاية ماساتشوستس، مشتبهًا به في قضية الوثائق السرّية المسربة.

في حين بثّت شبكة "سي إن إن" مشاهد من نورث دايتون، أظهرت عناصر من قوات الأمن تقتاد رجلاً يرتدي سروالاً قصيرًا ويداه خلف ظهره ويضعونه في سيارة لا تحمل أي علامات.

المتحدث باسم البنتاغون، الجنرال بات رايدر (أ.ب.)

من جهتها، قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الخميس، إن تسريب معلومات سرية "عمل إجرامي متعمد".

وأحال المتحدث باسم البنتاغون، الجنرال باتريك رايدر، الأسئلة المتعلقة بالتحقيق إلى وزارة العدل.

وأضاف العميد في القوات الجوية الأميركية، رايدر، أن البنتاغون اتخذت خطوات لمراجعة قوائم التوزيع والتأكد من أن الأشخاص الذين يتلقون المعلومات بحاجة إلى معرفتها.