تقرير: الصواريخ من لبنان على إسرائيل أطلقت بالتنسيق بين إيران وحزب الله وحماس

ادعت مصادر مطلعة أن "قآني عقد لقاءات سرية مع مسؤولين في المنطقة من ضمنها لقاءات مع مسؤولين في الفصائل الفلسطينية لتنسيق قصف محتمل على إسرائيل".

نُسب إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان على إسرائيل ومنطقة الجليل الغربي، الأسبوع الماضي، إلى تنسيق بين الحرس الثوري الإيراني وحركة "حماس" و"حزب الله"؛ حسبما أوردت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، مساء الجمعة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر ادعت بأنها مطلعة على التفاصيل دون أن تسميها، قولها إن "قائد قوة القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قآني، عقد لقاءات سرية مع مسؤولين في المنطقة من ضمنها لقاءات في مطلع شهر رمضان بسورية مع مسؤولين في الفصائل الفلسطينية لتنسيق قصف محتمل على إسرائيل".

وأضافت أن "قآني ادعى أن إيران حصلت على معلومات حول خطط إسرائيل ضد حماس والجهاد الإسلامي في سورية ولبنان، فيما حث على التحرك بسرعة مؤكدا أن إيران ستوفر الوسائل اللازمة لتنفيذ الهجمات لردع إسرائيل عن تنفيذ هجماتها".

وبحسب المصادر، فإنه في يوم 3 نيسان/ أبريل وصل مستشارو الحرس الثوري إلى العاصمة اللبنانية بيروت للتخطيط لشن هجوم على إسرائيل، وشدد قآني على ضرورة قصف أهداف إسرائيلية ردا على الهجمات المنسوبة إليها في سورية، وكان المسؤولون الأميركيون في حالة تأهب بالأيام التي تلت اجتماعات قآني بعد الحصول على معلومات استخباراتية تفيد بأن إيران مستعدة لتنفيذ هجوم بطائرة مسيرة على سفينة تجارية بالشرق الأوسط".

يتبع...