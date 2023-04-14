نصر الله: الهجمات الإسرائيلية كانت "محدودة وسخيفة" وسنرد على أي حدث أمني بلبنان

حذر نصر الله من أن "القدس خط أحمر، ولعبة إسرائيل في القدس أو لبنان أو سورية قد تجر المنطقة إلى حرب كبرى".

قال أمين عام حزب الله اللبناني، حسن نصر الله، إن "ما جرى في الجنوب كان حدثا كبيرا"، فيما كان "الرد الإسرائيلي محدودا وسخيفا"، وذلك في إشارة إلى إطلاق الصواريخ من لبنان باتجاه منطقة الجليل الغربي في إسرائيل ورد الأخيرة في أعقاب ذلك.

وأكد أن "الرد الإسرائيلي لم يقصف أي بنية تحتية لحزب الله بل قصف الموز فقط، فيما اعتبروا أنه حقق إنجازا بتحييد حزب الله بعد القصف من جنوب لبنان وهذا يجب أن يدرس في الإستراتيجيا".

وأشار نصر الله إلى أنه "لم يتم قصف أي موقع لحزب الله وهذا دليل ضعف ووهن"، متوعدا بالرد على "أي حدث أمني يحصل في لبنان من دون تردد".

وأضاف أن "رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو يتوعد المقاومة، ونحن في المقاومة نتوعده أيضا".

وحذر نصر الله من أن "القدس خط أحمر، ولعبة إسرائيل في القدس أو لبنان أو سورية قد تجر المنطقة إلى حرب كبرى".

وفي 6 نيسان/ أبريل الجاري، أُطلق أكثر من 30 صاروخا من جنوب لبنان تجاه شمالي إسرائيل، قابله قصف إسرائيلي استهدف مناطق مفتوحة في محيط الأراضي اللبنانية التي انطلقت منها الصواريخ، دون تسجيل خسائر بشرية.

ولم تتبن أي جهة المسؤولية، إلا أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أدان إطلاق الصواريخ، مشيرا إلى أن عناصر "غير منظمة وغير لبنانية" نفذت ذلك "كرد فعل على العدوان الإسرائيلي" على الأراضي الفلسطينية، في إشارة إلى التوتر والتصعيد الذي شهده المسجد الأقصى من اعتداءات على المصلين على مدى عدة أيام.