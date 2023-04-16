استطلاع: غانتس يزداد قوّة واستمرار تراجُع الليكود ونتنياهو

أظهر استطلاع للرأي العام الإسرائيلي، مساء الأحد، استمرار تراجع شعبية حزب الليكود بقيادة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ليحل في المرتبة الثانية في ما لو جرت الانتخابات اليوم، خلف "المعسكر الوطني"، الذي يترأسه بيني غانتس.

وفيما لو جرت الانتخابات اليوم، يتحصّل "المعسكر الوطني" على 28 مقعدا، فيما يتحصل حزب "الليكود" على 24 مقعدا، بينما يتحصل "ييش عتيد" على 20 مقعدا.

ووفق الاستطلاع، تتحصل الصهيونية الدينية على11 مقعدا، ويحصل "شاس" على 10 مقاعد، و7 مقاعد لـ"يهدوت هتوراة".

وأوضح الاستطلاع الذي نشرت نتائجه، القناة الإسرائيلية 12، أن كلًّا حزب من "يسرائيل بيتينو"، والجبهة والعربية للتغيير، و"ميرتس"، والقائمة الموحدة (الإسلامية الجنوبية)؛ يتحصل على 5 مقاعد.

وبحسب الاستطلاع، فإن حزب "العمل" سيحصل على 2.6 من الأصوات، في حين يحصل التجمع الوطني الديمقراطي، على 2.8% منها، ويقترب من نسبة الحسم، علما بأن استطلاعات رأي أخرى، تؤكد حصوله على أربعة مقاعد، وذلك في 4 استطلاعات على التوالي. كما أن نسبة المواطنين العرب، المستطلعة آراؤهم في استطلاع القناتين 12 و14، صغيرة جدا.

أما نتائج استطلاع القناة 14، فأظهرت تحصل الليكود على 30 مقعدا؛ وحصول "المعسكر الوطني" على 29 مقعدا؛ و14 19 مقعدا لـ"ييش عتيد"؛ و10 مقاعد لـ"شاس"؛ و8 لـ"يهدوت هتوراة"، و6 لـ"يسرائيل بيتينو"؛

و5 مقاعد لكل من الصهيونية الدينية، والقائمة الموحدة (الإسلامية الجنوبية)، والجبهة والعربية للتغيير، فيما يحصل حزب "عوتسما يهوديت" "وميرتس" على 4 مقاعد، لكل منهما.

تفاصيل أوفى تباعا...